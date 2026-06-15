قبل أن تبدأ استخدام هاتفك الجديد.. غيّر هذه الإعدادات أولاً

الوكيل الإخباري- عند شراء هاتف أندرويد جديد، ينصح الخبراء بتعديل بعض الإعدادات الأساسية بعد الانتهاء من الإعداد الأولي لتحسين الأداء والأمان وإطالة عمر البطارية.

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ومن أبرز هذه الإعدادات تعطيل أو ضبط السطوع التلقائي للحصول على توازن أفضل بين وضوح الشاشة واستهلاك الطاقة، وتعديل مهلة إطفاء الشاشة بما يتناسب مع الاستخدام.



كما يُنصح بتفعيل ميزة تثبيت التطبيقات لمنع الوصول إلى محتويات الهاتف الأخرى عند مشاركته مع الآخرين، إضافة إلى تفعيل قفل بطاقة SIM لتعزيز الحماية في حال فقدان الهاتف أو سرقته.