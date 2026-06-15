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قبل أن تبدأ استخدام هاتفك الجديد.. غيّر هذه الإعدادات أولاً

rgea
تعبيرية
 
الإثنين، 15-06-2026 09:21 ص

الوكيل الإخباري-   عند شراء هاتف أندرويد جديد، ينصح الخبراء بتعديل بعض الإعدادات الأساسية بعد الانتهاء من الإعداد الأولي لتحسين الأداء والأمان وإطالة عمر البطارية.

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ومن أبرز هذه الإعدادات تعطيل أو ضبط السطوع التلقائي للحصول على توازن أفضل بين وضوح الشاشة واستهلاك الطاقة، وتعديل مهلة إطفاء الشاشة بما يتناسب مع الاستخدام.


كما يُنصح بتفعيل ميزة تثبيت التطبيقات لمنع الوصول إلى محتويات الهاتف الأخرى عند مشاركته مع الآخرين، إضافة إلى تفعيل قفل بطاقة SIM لتعزيز الحماية في حال فقدان الهاتف أو سرقته.


وتشمل الخطوات المهمة أيضاً تفعيل خدمة العثور على الجهاز المفقود، وتخصيص الإعدادات السريعة، واستخدام تطبيقات موثوقة، ما يضمن تجربة استخدام أكثر أماناً وسلاسة منذ اليوم الأول.

 

 

 
 


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