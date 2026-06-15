قبل أن تبدأ استخدام هاتفك الجديد.. غيّر هذه الإعدادات أولاً

ومن أبرز هذه الإعدادات تعطيل أو ضبط السطوع التلقائي للحصول على توازن أفضل بين وضوح الشاشة واستهلاك الطاقة، وتعديل مهلة إطفاء الشاشة بما يتناسب مع الاستخدام.
كما يُنصح بتفعيل ميزة تثبيت التطبيقات لمنع الوصول إلى محتويات الهاتف الأخرى عند مشاركته مع الآخرين، إضافة إلى تفعيل قفل بطاقة SIM لتعزيز الحماية في حال فقدان الهاتف أو سرقته.
وتشمل الخطوات المهمة أيضاً تفعيل خدمة العثور على الجهاز المفقود، وتخصيص الإعدادات السريعة، واستخدام تطبيقات موثوقة، ما يضمن تجربة استخدام أكثر أماناً وسلاسة منذ اليوم الأول.
-
أخبار متعلقة
-
سوني تغيّر قواعد اللعبة.. والمشتركون ليسوا سعداء
-
مايكروسوفت تستعد لتسريحات في Xbox ومراجعة خطط الجيل المقبل
-
ميزة جديدة في أندرويد تثير جدلًا حول الخصوصية وفحص محتوى الصور على الهواتف
-
نظام جديد من يوتيوب.. اكتشفوا تفاصيله
-
ما المراحل التي يمر بها تطوير تطبيقات الهواتف؟
-
وداعاً للتوصيات العشوائية.. ميزة جديدة في "إنستغرام"
-
ميزة جديدة في أندرويد تثير مخاوف بشأن مراقبة صور الهاتف
-
تحذير لمستخدمي آيفون 15 برو.. تحديث iOS 27 التجريبي قد يعطل هاتفك