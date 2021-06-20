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الأحد، 20-06-2021 10:51 ص

قبل اطلاقه .. ابرز الطرق للحصول على خلفيات ويندوز ١١

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الوكيل الإخباري - تسربت نسخة من ويندوز 11، وهي نسخة مطورين من مايكروسوفت وليست النسخة النهائية.

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وهذا يعني أنها غير مستقرة ولا يمكن استخدامها بشكل دائم أو للمستخدمين بشكل مباشر.


ولكن جاءت هذه النسخة بخلفيات جديدة من ويندوز 11 يمكنك تثبيتها والاستمتاع بها قبل صدور النظام بشكل رسمي.

 

وتبدو الخلفيات الجديدة الأكثر جمالًا بين جميع نسخ ويندوز 11 السابقة، وتختلف تصميمات هذه الخلفيات عن تصميمات مايكروسوفت القديمة.

وتأتي هذه الخلفيات بنسخة مناسبة للوضع الداكن في ويندوز 11، حيث أصبح الوضع الداكن جزءًا أساسيًا في جميع الأنظمة.

وقد استخدمت مايكروسوفت مجموعات مختلفة في الخلفيات، حيث تطلق على كل مجموعة إسم مختلف يجعلها مناسبة لاستخدام معين.


ولا توجد معلومة نهائية عن عدد الخلفيات التي تأتي في النسخة النهائية من ويندوز 11.

 

ولكن على الأغلب فإننا نرى جميع هذه الخلفيات عندما تصدر.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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