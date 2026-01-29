قبل شراء هاتف مستعمل.. أمور أساسية يجب الانتباه لها

11:15 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762647 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية الحديثة، يلجأ كثير من المستهلكين إلى شراء هواتف مستعملة أو مجددة للحصول على أجهزة قوية بسعر أقل. اضافة اعلان





ورغم أن هذه الصفقات قد توفر الكثير من المال، إلا أنها قد تحمل مخاطر في حال عدم الانتباه إلى بعض التفاصيل الأساسية قبل الشراء. لذلك، نسلّط الضوء على أبرز النصائح التي تساعد على ضمان تجربة شراء ناجحة وتجنب المشكلات المحتملة.



البائع والضمان



تُعد الخطوة الأولى قبل شراء أي هاتف مستعمل التأكد من سمعة البائع ومصداقيته. ويُنصح بالبحث عن تقييمات العملاء وآراء المستخدمين حول المتجر أو البائع، مع تفضيل المصادر الموثوقة مثل مواقع البيع الكبرى أو المتاجر التي تقدم هواتف مجددة معتمدة.



كما يجب سؤال البائع عن سياسة الإرجاع والضمان المتبقي على الهاتف، إذ إن وجود ضمان وحق في الإرجاع يدل على ثقة البائع بجودة المنتج، بينما يُفضل تجنب أي بائع يتهرب من الإجابة عن هذه الأسئلة.



فحص رقم IMEI



يُعتبر رقم IMEI من أهم الفحوصات الأساسية لأي هاتف مستعمل، إذ يمكن استخدام خدمات فحص الرقم لمعرفة ما إذا كان الجهاز مدرجًا على القائمة السوداء، أي أنه مسروق أو مفقود.



وفي حال إهمال هذه الخطوة، قد ينتهي الأمر بشراء جهاز لا يعمل على شبكات معينة أو قد يعرّض المشتري لمشكلات قانونية لاحقًا.



حالة البطارية



تتدهور البطارية مع مرور الوقت، وإذا كان الهاتف المستعمل يحتوي على بطارية ضعيفة جدًا فقد يواجه المستخدم مشاكل يومية مثل نفاد الشحن بسرعة أو إغلاق الجهاز بشكل مفاجئ.



لذلك، يُنصح بطلب إظهار حالة البطارية إن أمكن، أو اختبارها عمليًا قبل إتمام عملية الشراء.

تم نسخ الرابط





