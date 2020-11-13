الجمعة 13-11-2020
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الجمعة، 13-11-2020 10:31 ص

قرار صادم من غوغل.. تلك الخدمة لن تصبح مجانية

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الوكيل الاخباري - فاجأت شركة "غوغل" الأمريكية مستخدميها بقرار وصف بـ"الصادم"، ومفاده أن إحدى أبرز خدماتها لن تصبح مجانية.

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وكشفت تقرير منشور في موقع "جي إس إم آرينا" أن خدمة "غوغل فوتوز" الخاصة بالتخزين والتنسيق والنسخ الاحتياطي للصور، لن تصبح مجانية.


وقالت غوغل إن تطبيق "غوغل فوتوتز" لن يكون مجانيا بعد يوم 1 يونيو/حزيران 2021.

 

وتابعت الشركة الأمريكية "اعتبارا من 1 يونيو، سيتم احتساب أي ملفات تم تحميلها على غوغل فوتوز، ضمن مساحة التخزين الافتراضية 15 غيغا بايت التي تحصل عليها مع كل حساب غوغل جديد. إذا كان لديك اشتراك غوغل وان، فسيتم احتسابه في ذلك".


في السابق، كان يتم احتساب الصور التي تم تحميلها في الإعداد المسبق للجودة "الأصلية" غير المضغوطة فقط ضمن مساحة التخزين الخاصة بك، بينما كانت الصور التي تم تحميلها في الإعداد المسبق للجودة المضغوطة "عالية" مجانية. اعتبارًا من 1 يونيو، سيتم التعامل مع جميع الصور على قدم المساواة.


ولكن أوضح التقرير أن هناك بعض الأشياء، التي يجب مراعاتها هنا. في البداية، لن يتم احتساب جميع الصور التي تم تحميلها قبل 1 يونيو 2021. ينطبق هذا التغيير فقط على الصور التي تم تحميلها بعد التاريخ.


كما أن هذا لا يعني أنه ستتم مطالبتك بالدفع فورًا في 1 يونيو 2021، إذا كنت لا تستخدم 15 جيجابايت المجانية الكاملة التي تأتي مع كل حساب غوغل، فيمكنك الاستمرار في التحميل حتى يتم ملء ذلك. بمجرد حدوث ذلك، سيكون لديك خيار الاشتراك في إحدى خطط "غوغل وان" إذا كنت تخطط لمواصلة التحميل.


إذا كان لديك هاتف "بيكسل"، فستستمر في تلقي نسخة احتياطية مجانية وغير محدودة لصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك للفترة المحددة.


من المتوقع أن تطلق غوغل في يونيو 2021، أداة جديدة لإدارة الصور ومقاطع الفيديو ستكون مجانية ولكن أقل جودة وتقنية من "غوغل فوتوز".


ومن المقرر أن ينطبق هذا التغيير على جميع مستخدمي صور غوغل عبر جميع الأنظمة الأساسية، بما في ذلك أندرويد، وآي أو إس، وإصدار سطح المكتب.

 

سبوتنيك

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