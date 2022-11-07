قرار من تويتر بحظر حسابات هؤلاء الأشخاص !

الوكيل الإخباري-أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المالك الجديد لشركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر اعتزام المنصة تعليق حسابات المستخدمين الذين ينتحلون هويات غير حقيقية عبر المنصة بشكل دائم.



وكتب ماسك عبر موقع تويتر "من الآن فصاعدا، سيتم تعليق أي حساب يستخدم لتويتر من خلال هوية منتحلة دون أن يوضح أنها منتحلة على سبيل السخرية... في السابق كنا نصدر تحذيرا قبل التعليق، لكن الآن أطلقنا عملية تحقق من الهوية واسعة النطاق وبالتالي لن يكون هناك تحذير".

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وأضاف أن أي تغيير لاسم الحساب سيؤدي إلى فقدان مؤقت لعلامة توثيق الهوية على الحساب.



جاءت هذه الخطوة بعد أنباء عن قيام المنصة تعليق حسابات مستخدمين غيروا اسماء حساباتهم إلى إيلون ماسك، ومنهم الممثلة الكوميدية كاثي جريفين والممثل ريتش سومر.



وبعد تعليق حساب جريفين قال ماسك إنه تم حظرها لأنها "انتحلت صفة ممثلة كوميدية ... وإذا أرادت استعادة حسابها يمكنها ذلك مقابل 8 دولارات" شهريا.



يذكر أن ماسك استكمل صفقة الاستحواذ على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار في العام الماضي، حيث قام على الفور بتسريح عدد من كبار موظفي الشركة وأعلن فرض رسم شهري على الحسابات الموثقة قدره 8 دولارات.

