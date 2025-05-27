قريباً.. إطلاق تطبيق واتساب لأجهزة آيباد اللوحية

الوكيل الإخباري- ألمح تطبيق واتساب، التابع لشركة ميتا، إلى قرب إصدار نسخة خاصة بأجهزة آيباد، بعد تفاعل حسابه الرسمي على منصة "إكس" مع منشور يطالب بالتطبيق على الجهاز، مكتفيًا بوضع إيموجي "العينين" 👀، ما اعتُبر تلميحًا واضحًا.

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وبحسب موقع MacRumors، فإن هذه الإشارة تدعم تقارير سابقة عن تطوير نسخة آيباد من التطبيق، في ظل اتجاه "ميتا" لتوسيع دعمها لأجهزة آبل، خاصة مع الحديث عن نسخة قيد التطوير من إنستغرام لأجهزة آيباد أيضًا.



تمتلك "ميتا" تطبيقات شهيرة مثل فيسبوك وثريدز، لكن الأخير لم يصدر منه حتى الآن سوى نسخة مخصصة لهواتف آيفون.