قريباً.. إطلاق تطبيق واتساب لأجهزة آيباد اللوحية

وبحسب موقع MacRumors، فإن هذه الإشارة تدعم تقارير سابقة عن تطوير نسخة آيباد من التطبيق، في ظل اتجاه "ميتا" لتوسيع دعمها لأجهزة آبل، خاصة مع الحديث عن نسخة قيد التطوير من إنستغرام لأجهزة آيباد أيضًا.
تمتلك "ميتا" تطبيقات شهيرة مثل فيسبوك وثريدز، لكن الأخير لم يصدر منه حتى الآن سوى نسخة مخصصة لهواتف آيفون.
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