السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه من وزارة التربية والتعليم

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

صادرات اربد تقترب من نصف مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة

رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

مجلس محافظة الطفيلة يبحث سير العمل في عدد من المشروعات

الهواري : الصحة تعمل على تطبيق نظام التطوير المهني

الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

السبت، 08-07-2023 04:55 م

قريبا.. تويتر تحصر استخدام TweetDeck للحسابات الموثقة فقط

263828


الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة المالكة لموقع التدوينات المصغر "تويتر"، الأكثر شهرةً واستخداماً حول العالم، عن تحديثات جديدة فيما يتعلق بالحسابات الموثقة لدى الشركة.

اضافة اعلان


خدمة TweetDeck
وأوضحت، أن مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي "تويتر" سيكونون قريبا بحاجة لأن تكون حساباتهم موثقة، من أجل التمتع بخدمة "تويت ديك" TweetDeck.

توثيق الحسابات
وأبانت شركة "تويتر"، أن التغيير الجديد الذي يتعلق بتوثيق الحسابات سيبدأ العمل به في غضون 30 يوماً.


إصدار جديد ومحسن من TweetDeck
وقالت الشركة، عبر مدونتها الرسمية على الإنترنت، "لقد أطلقنا للتو إصداراً جديداً ومحسناً من "تويت ديك"، يمكن لجميع المستخدمين من خلاله الاستمرار في الوصول إلى عمليات البحث وقوائم سير العمل المحفوظة الخاصة بهم".


وأكدت، أن جميع عمليات البحث والقوائم المحفوظة ستنتقل إلى "تويت ديك" الجديد، وعند تحميل التطبيق لأول مرة، سيطلب منك دمج قوائمك.


وأفادت "تويتر"، أن خدمات المساحات وإرفاق الفيديوهات والاستطلاعات وغيرها ستكون مدمجة في النسخة الجديدة لـ "تويت ديك".

 

سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Social-media-sites-and-apps

"الحظر" قد يطال تطبيقاً بارزاً في فرنسا.. ما هو؟

202375191858255FH

لماذا يجب تجنب "شات جي بي تي" في العمل؟

ت\

ميزة جديدة في "واتساب" تبهرك

٧

على خلفية "ثريدز".. أول تعليق من إيلون ماسك مالك "تويتر"

main_image64a81ee28eab9

ما هو سر الانتشار السريع لتطبيق ثريدز ؟

download

تعرف على الفرق بين منصتي 'تويتر' و' Threads '

أخبار متعلقة
٧

على خلفية "ثريدز".. أول تعليق من إيلون ماسك مالك "تويتر"

main_image64a81ee28eab9

ما هو سر الانتشار السريع لتطبيق ثريدز ؟

download

تعرف على الفرق بين منصتي 'تويتر' و' Threads '

6987596241688462469

كم عدد مستخدمي تطبيق ثريدز 'منافس تويتر' بعد إطلاقه؟

file

فيسبوك تطلق تطبيق لقتل تويتر قريباً

2129671

قرار جديد من إيلون ماسك بشأن عدد قراءة المنشورات على تويتر