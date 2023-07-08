قريبا.. تويتر تحصر استخدام TweetDeck للحسابات الموثقة فقط

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة المالكة لموقع التدوينات المصغر "تويتر"، الأكثر شهرةً واستخداماً حول العالم، عن تحديثات جديدة فيما يتعلق بالحسابات الموثقة لدى الشركة.

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خدمة TweetDeck

وأوضحت، أن مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي "تويتر" سيكونون قريبا بحاجة لأن تكون حساباتهم موثقة، من أجل التمتع بخدمة "تويت ديك" TweetDeck.



توثيق الحسابات

وأبانت شركة "تويتر"، أن التغيير الجديد الذي يتعلق بتوثيق الحسابات سيبدأ العمل به في غضون 30 يوماً.



إصدار جديد ومحسن من TweetDeck

وقالت الشركة، عبر مدونتها الرسمية على الإنترنت، "لقد أطلقنا للتو إصداراً جديداً ومحسناً من "تويت ديك"، يمكن لجميع المستخدمين من خلاله الاستمرار في الوصول إلى عمليات البحث وقوائم سير العمل المحفوظة الخاصة بهم".



وأكدت، أن جميع عمليات البحث والقوائم المحفوظة ستنتقل إلى "تويت ديك" الجديد، وعند تحميل التطبيق لأول مرة، سيطلب منك دمج قوائمك.



وأفادت "تويتر"، أن خدمات المساحات وإرفاق الفيديوهات والاستطلاعات وغيرها ستكون مدمجة في النسخة الجديدة لـ "تويت ديك".

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