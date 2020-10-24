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السبت، 24-10-2020 01:05 م

قريبا ً .. مكاتب لـفيسبوك وواتساب في العراق

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الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم السبت، عن مساع لافتتاح مكاتب لتطبيقي "واتساب" و"فيسبوك" في العراق.

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وقال مدير عام شركة الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الأسدي في تصريح صحفي، إن "فتح مكاتب لتطبيقي واتساب وفيس بوك أو التطبيقات الأخرى في العراق هدف وغاية تعمل الوزارة وبالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات لغرض الوصول إليها".


وأضاف، أن "هذا الموضوع يتطلب تسهيلات من الدولة وتنسيقا عالي المستوى بين الوزارة والهيئة، بالإضافة إلى تنسيق عال مع جهات التطبيق نفسها لغرض اقناعها بفتح مكاتب لها في العراق".


وأشار الأسدي إلى "وجود تنسيق عال لوضع آلية وتعليمات لكيفية استخدام جميع التطبيقات، وتنظيم استخدامها وفي بعض الأحيان هناك حاجة إلى تشريعات قانونية في هذا الصدد من دون الحد من حرية المواطن، بل للتنظيم".

وأكد، أن "فائدة العراق من فتح هذه المكاتب هي فائدة اعتبارية للدولة، ولمكانة العراق دوليا، وهي كذلك فائدة أمنية".

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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