قصة حصول فيسبوك على حقوق ملكية اسمها الجديد ميتا بلاتفورمز

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر أن استحواذا مرتقبا لشركة ميتا بلاتفورمز Meta Platforms Inc، المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، على أصول العلامة التجارية لمجموعة Meta Financial Group التابعة للبنك الإقليمي الأميركي (CASH.O)، في صفقة تقدر بـ 60 مليون دولار.





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وتؤكد الصفقة على مدى أهمية اسم Meta بالنسبة لعملاق التكنولوجيا، والذي يراهن على أن تركيزه على ما يعرف بميتافرس، أو الواقع الافتراضي المعزز سيؤتي ثماره بشكل جيد في السنوات القادمة.





من جانبها، قالت Meta Financial في ملف تنظيمي يوم الاثنين، إن شركة في ديلاوير تدعى Beige Key LLC وافقت على الحصول على الحقوق العالمية لأسماء شركاتها مقابل 60 مليون دولار نقداً، فيما لم تفصح عن صاحب Beige Key.



فيما كشف متحدث باسم شركة ميتا بلاتفورمز، أن Beige Key تابع للشركة، وأكد الاستحواذ على أصول العلامات التجارية، وهو ما أيده أيضاً متحدث باسم MetaBank، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبالإضافة إلى تقديم المنتجات المالية من خلال فرع MetaBank التابع لها بما في ذلك مدخرات المستهلكين والقروض وبطاقات الائتمان والإقراض التجاري، فإن شركاء Meta Financial مع مؤسسات بما في ذلك الوكالات الحكومية وشركات التكنولوجيا المالية ستعمل على تقديم الخدمات المصرفية بهدف تعزيز الشمول المالي.

يأتي ذلك، فيما قالت فيسبوك في أكتوبر، إن شركتها الأم غيرت اسمها إلى Meta Platforms، حيث تعتبر الشركة أن الواقع الافتراضي والواقع المعزز، سيكون العصر المقبل للإنترنت عبر الهاتف المحمول.



وفي الأسبوع الماضي، افتتحت ميتا بلاتفورمز تطبيق Horizon Worlds الذي كان يتم التسجيل فيه بدعوات فقط سابقاً، حيث يمكن لمستخدمي سماعات الواقع الافتراضي Quest الخاصة بها ممارسة الألعاب والتفاعل كأفاتار.



وقد يكون مفهوم ميتافرس، الذي ظهر في مكالمات أرباح العديد من شركات وادي السيليكون والذي سيتطلب تعاوناً بين عمالقة التكنولوجيا، على بعد أكثر من عقد من التحقيق الكامل.



وقال المتحدث باسم Meta Platforms إن الشركة دخلت في مناقشات مع Meta Financial قبل الإعلان عن تغيير اسم فيسبوك.

المصدر - العربية