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قطر .. تطبيق أول جواز سفر رقمي في الشرق الأوسط

السبت، 13-03-2021 09:15 ص

قطر .. تطبيق أول جواز سفر رقمي في الشرق الأوسط

قطر للطيران
أرشيفية


الوكيل الإخباري – أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ووزارة الصحة العامة في قطر، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، البدء بتطبيق جواز سفر رقمي، والذي يعد الأول في الشرق الأوسط ، وذلك اعتبارا من 11 آذار الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

ويضمن (جواز السفر الرقمي) الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي، حصول المسافرين على تحديثات عن المعلومات المتعلقة بلوائح الصحة الخاصة بكوفيد-19 في الوجهة التي يسافرون إليها.

هذا مع الامتثال للوائح والأحكام العالمية الصارمة المتعلقة بخصوصية البيانات التي تتيح إمكانية مشاركة نتائج اختبارات كوفيد-19 الخاصة بالمسافرين مع شركات الطيران، للتحقق من أهليتهم للسفر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر “إننا من أشد الداعمين لاستخدام حلول رقمية في قطاع الطيران لمساعدة المسافرين على السفر بأمان وسلامة في ظل القيود المعقدة والمتغيرة باستمرار في مختلف أنحاء العالم”.

وأضاف “نحن نثق بمصداقية جواز السفر الرقمي الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي بوصفه الحل الأكثر ابتكارا وموثوقية في قطاع الطيران وذلك بسبب قدرته الفائقة على الامتثال لخصوصية البيانات واحتوائه على تحديثات مستمرة حول قيود الدخول إلى الدول، بالإضافة إلى قدرته على تقديم حلول متكاملة”.

وتابع “كما أننا نفتخر بأننا في طليعة الشركات التي تلتزم باستخدام أحدث الحلول المبتكرة، وأننا شركة الطيران الأولى في الشرق الأوسط وواحدة من أوائل شركات الطيران في العالم التي تجرب هذه التكنولوجيا المبتكرة”.

واختتم الباكر بالقول “مع الأنظمة الصارمة لخصوصية البيانات فإن جواز السفر الرقمي الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي يعتبر بمثابة خطوة مهمة في سبيل التأكيد على نجاح وفعالية المعايير العالمية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي لجواز السفر الرقمي”.

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الجزيرة

 



 




 

 


 

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