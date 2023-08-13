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الأحد، 13-08-2023 04:38 م

قمة "الذكاء الاصطناعي" تعقد في الخريف القادم في بريطانيا

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الويكل الإخباري- اختارت بريطانيا الخبير التكنولوجي مات كليفورد والدبلوماسي الكبير السابق جوناثان بلاك، لقيادة الاستعدادات لقمة عالمية حول الذكاء الاصطناعي (AI) هذا العام.

وقالت الحكومة، الخميس، إن الخبيرين سيجمعان القادة السياسيين وشركات الذكاء الاصطناعي والخبراء، قبل الحدث الذي يتوقع أن يتم عقده هذا الخريف.

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في يونيو (حزيران)، قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك إن بلاده ستكون قائداً عالمياً محتملاً في الوصاية على سلامة التكنولوجيا سريعة التطور، وإنه يريد أن تكون البلاد الموطن الفكري والجغرافي لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال كليفورد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار "فيرست إنتربرنيور"، إنه يأمل أن تحدد القمة مسار المناقشات الدولية المستقبلية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي.
وأكد كليفورد أن بريطانيا بلد رائد على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن على بلدان العالم الأخرى اتباع نفس نهجها، لتفادي العواقب السلبية المحتملة للذكاء الاصطناعي. 


وكان الاتحاد الأوروبي أخذ زمام المبادرة من خلال قانون الذكاء الاصطناعي المقترح، والذي يأمل أن يصبح معياراً عالمياً للتكنولوجيا المزدهرة.. ومع ذلك، تفضل بلدان أخرى الانتظار والترقب أو تميل نحو نظام تنظيمي أكثر مرونة.

واختارت بريطانيا تقسيم المسؤولية التنظيمية للذكاء الاصطناعي بين الهيئات التي تشرف على المنافسة وحقوق الإنسان والصحة والسلامة،  بدلاً من إنشاء هيئة جديدة مكرسة للتكنولوجيا.


ودعا قادة اقتصادات مجموعة السبع، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في مايو (أيار) إلى اعتماد معايير لإنشاء ذكاء اصطناعي جدير بالثقة، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.

 

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