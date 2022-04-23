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السبت، 23-04-2022 10:50 ص

قيود صارمة من غوغل.. و4 حيل للاستفادة من تسجيل المكالمات

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الوكيل الاخباري- قطعت غوغل الطريق على تطبيقات تسجيل المكالمات عبر أجهزة أندرويد، في السنوات الأخيرة، فوضعت العديد من العراقيل التي تحول دون استفادة المستخدمين من هذا الأمر.

وقبل أيام، اتخذت غوغل قرارًا جديدًا في هذا الشأن، بإعلانها إلغاء أذونات Accessibility API الخاصة بتطبيقات تسجيل المكالمات.

وجاء هذا الإجراء، بعدما منعت غوغل تطبيقات التسجيل من استعمال ميكروفون أجهزة أندرويد، وهو ما تحايلت عليه الأخيرة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات، تمكنها من الوصول إلى الجهاز لجعل تسجيل المحادثات الهاتفية ممكنًا.

ومن المقرر، حسب تقرير نشرته "lifehacker"، أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدايةً من 11 أيار المقبل، مما يعني أنه لا يزال بإمكانك استخدام خيارات الجهات الخارجية حتى ذلك الحين.

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ولتجنب هذا الأمر، حدد التقرير 4 حيل تمكن مستخدمي أندرويد من تسجيل المكالمات، وهي كالآتي:
- التحقق مما إذا كان تطبيق المكالمات الافتراضي بهاتفك يحتوي على ميزة التسجيل، فتسمح غوغل لتطبيقات الاتصال المحملة مسبقًا من الطرف الأول بتسجيل المكالمات، ولن يتغير ذلك في 11 ايار.

وتتمتع هذه التطبيقات بإمكانية الوصول إلى مصدر الصوت للمكالمة الهاتفية، وهو ما لا توفره جميع التطبيقات الأخرى.

ويمكن الوصول إلى مصدر الصوت من خلال أجهزة Google Pixel وهواتف Xiaomi.

في حال امتلاكك لـ Google Pixel، يجب التأكد من أن هذا الجهاز مدعوم في محل الإقامة، فبعض البلدان، كالولايات المتحدة، التي تدعم هذه الميزة، قد تحظر غوغل فيها تسجيل المكالمات.

وفي حال لم يكن تطبيق "Dialer" الخاص بهاتفك يحتوي على هذه الميزة، أو إذا كنت تعيش في بلد لا تتوفر فيه الميزة، فستحتاج إلى اللجوء لحل، يتمثل في إجراء مكالماتك على مكبر الصوت، ثم إعداد جهاز آخر للتسجيل من هناك.

أما الخيار والأكثر تعقيدًا، يكون متاحًا في حال كان لديك قدرة على التسجيل مباشرة على هاتفك، من خلال عملية يطلق عليها "تجذير جهاز اندرويد".

وتسمح هذه العملية بالوصول إلى الأنظمة التي لا يمكنك عادةً الوصول إليها، مما يعني أنه يمكنك السماح لتطبيقات مثل مسجلات المكالمات بتجاوز القيود التي تنفذها جوجل عادةً.

رغم هذا، ربما لا تعمل بعض تطبيقات التسجيل حتى إذا اكتشفت الجذر.

وفي حال فشل المحاولات السابقة، قد تكون الطريقة الوحيدة الممكنة لتسجيل المكالمات الهاتفية مباشرة على جهاز أندرويد، هو تحميل تطبيق "Call Recorder".

 

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