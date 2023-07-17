كروم يتيح إنشاء اختصارات للمواقع على آيفون

الوكيل الإخباري - في وقت سابق من هذا العام، أصدرت آبل نظام التشغيل iOS 16.4 وتحديث محرك WebKit، مما يتيح لتطبيقات الويب القدرة على إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية. وأحدث تطبيق يمكنه الآن الاستفادة من هذه الميزة هو غوغل كروم.



ووفقاً لمنشور على ثريدز شاركه كريس ميسينا، الذي يُنسب إليه اختراع علامات التجزئة، فإن آخر تحديث لـ غوغل كروم لنظام iOS يتيح للمستخدمين إضافة اختصار لصفحات الويب المفضلة لديهم إلى الشاشة الرئيسية.

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وفي السابق، كانت الميزة مقتصرة على سفاري الخاص بشركة آبل، ولكنها متاحة الآن لمستخدمي كروم للوصول بسرعة إلى مواقع الويب دون الحاجة إلى الاعتماد على السابق.

وعلى غرار كيفية عمل الوظيفة مع سفاري، عندما يضيف المستخدم اختصاراً إلى صفحة ويب على شاشته الرئيسية، فإن النقر فوقه سيفتح الصفحة كتطبيق عادي بدلاً من فتح كروم، وإذا كنت تعمل على iOS 16.4 أو إصدار أحدث، فيمكن لاختصار تطبيق الويب أيضاً إصدار الإشعارات مثل التطبيقات المثبتة أصلاً.





ويتيح الإصدار التجريبي من macOS Sonoma للمستخدمين أيضاً إضافة اختصارات تطبيقات الويب باستخدام سفاري.



وفي الشهر الماضي، حصل كروم على iOS و العديد من الميزات الجديدة مثل القدرة على استخدام الكاميرا للبحث عن منتج، وتحسين إمكانات الترجمة وحتى إنشاء أحداث التقويم من المتصفح نفسه.

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