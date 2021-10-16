كلوب هاوس يحدث ميزة البحث

الوكيل الإخباري - أضافت منصة كلوب هاوس وضعًا موسيقيًا جديدًا هذا الأسبوع، مما ضاعف من التزامها بالتركيز على الصوت الاجتماعي في جميع أشكاله.





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ويعطي وضع الموسيقى الجديد للموسيقيين الذين يعزفون مباشرة عبر الشبكة الاجتماعية مجموعة أدوات خاصة بهم لتحسين جودة الصوت. ويصل الوضع الجديد إلى نظام iOS أولاً قبل طرحه عبر أندرويد.





وتمتلك المنصة قدرًا هائلاً من المنافسة من الشركات الكبرى التي ترغب في امتلاك مساحة الصوت المباشر. ولكن قد تتقدم عليها بطريقة واحدة محددة.





ويساعد هذا الوضع في جعل المنصة مكانًا أفضل للموسيقى الحية، وذلك قبل دخول شركة أمازون المبلغ عنه إلى تلك المساحة، ومع بدء طرح Ticketed Spaces حيث يمكن للموسيقيين استضافة العروض. وتمتلك سبوتيفاي أيضًا تطبيقًا صوتيًا مباشرًا خاصًا بها.

وإذا كنت موسيقيًا في كلوب هاوس، أو كنت تحب الاستماع إلى الموسيقى الحية عبر التطبيق، فإن وضع الموسيقى الجديد يعمل على تحسين المنصة لبث موسيقاك بجودة عالية وصوت ستريو.



ولا تذكر المنصة ما تعنيه الجودة العالية. ولكن تذكر أيضًا أنه يمكنك الآن توصيل معدات احترافية، مثل ميكروفون USB أو لوحة خلط، واستخدامها أثناء البث.



وأضافت المنصة ميزة الصوت المكاني في أواخر شهر أغسطس، مما يجعل المحادثات تبدو وكأنها تحدث ضمن غرفة مليئة بالأشخاص أكثر من كونها مكالمة صوتية.



ويمكنك بسهولة تشغيل وضع الموسيقى من خلال النقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الغرفة، وتحديد جودة الصوت، ومن ثم اختيار الموسيقى ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الأداء فقط، فلن تضطر إلى القيام بأي من هذا.



وأشارت المنصة أيضًا إلى أن ميزة Clips التي تم تقديمها مؤخرًا – والتي تتيح لك التقاط تسجيل مدته 30 ثانية – تدعم صوت الستريو أيضًا.

لذلك إذا قررت حفظ مقتطف من الأداء في وضع الموسيقى، فإن جودة الصوت تظل كما هي.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية