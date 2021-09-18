كلوب هاوس يطور ميزة Wave الجديدة

الوكيل الإخباري - يبدو أن منصة كلوب هاوس تعمل على طريقة جديدة لدعوة الأشخاص إلى غرف الصوت في تطبيقها، استنادًا إلى لقطات الشاشة التي شاركتها باحثة الهندسة العكسية جين مانشوم وونغ.

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وتركز ميزة الدعوة، المسماة Wave، على الجانب الاجتماعي غير الرسمي في المنصة، بدلاً من العروض المباشرة التي تركز على صناع المحتوى والتي جذبت انتباه الشركة.





تخلصت المنصة في شهر يوليو من قائمة الانتظار، وقامت باختيار ميزات جديدة مثل دعم الصوت المكاني في هذه الأثناء.

وبدأت المنصة كتطبيق صوتي وفقًا لنظام الدعوة فقط عبر iOS، حيث يتعين عليك الانضمام إلى قائمة انتظار للدخول وبالرغم من ذلك، خلال الأشهر القليلة الماضية، أصدرت المنصة تطبيقًا لنظام أندرويد وفتحت أبوابها للجميع.





واستخدمت شخصيات مشهورة مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرج في السابق المنصة لإجراء محادثات في غرف مفتوحة. حيث يمكن للمستخدمين استضافة محادثات عامة مع المستمعين.

ومع ذلك، قد تجعل هذه الميزة أكثر إلحاحًا للاستخدام غير الرسمي وقد تقنع المستخدمين بعدم الانتقال إلى تطبيق آخر.



ويبدو أن المنصة تركز بشكل أكبر على الاستخدامات المهنية لتطبيقها أكثر من استخدامه كوسيلة أخرى لإضاعة الوقت عبر الإنترنت. وذلك من خلال إطلاق برنامج تجريبي للعروض الجديدة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية