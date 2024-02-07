كل ما تحتاج لمعرفته عن فتح حساب تداول حقيقي لتداول الفوركس

الوكيل الإخباري - هل تساءلت يوما عن التداول وكيفية التداول، أو كيفية فتح حساب حقيقي للتداول على الفوركس ، بالتأكيد يتساءل الكثير عن تداول الفوركس وكيفية بدء التداول عن طريق فتح حساب حقيقي لتداول الفوركس ، في الحقيقة يعتبر الفوركس من أكثر المجالات الاستثمارية ومجالات التداول شهرة حول العالم، وذلك لما يتميز به هذا السوق الكبير من الكثير من المميزات الكبيرة، التي تمكنك من كسب المزيد من الأرباح وتحقيق الكثير من الأهداف، ولعل من أبرز سمات سوق الفوركس أو تداول العملات الأجنبية هو السيولة الكبيرة التي يتمتع بها هذا السوق والذي يصل حجم التداول فيه إلى تريليونات الدولارات سنويا ويقدر حجم التداول اليومي فيه لأكثر من 7 تريليونات دولار يوميا ويعتبر هذا الرقم كبيرا للغاية مما يكسب هذا السوق درجة عالية جدا تؤدي إلى زيادة رغبة الكثير من المتداولين في الدخول لهذا السوق الضخم أملا في تحقيق الأرباح الكبيرة، والاستفادة من تقلبات الأسعار الشديدة والسريعة. فإذا كنت تريد التعرف على التداول وسوق الفوركس وكيفية فتح حساب تداول حقيقي لتداول الفوركس ففي هذا المقال سوف تتعرف على كل هذا وأكثر.

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ما هو تداول الفوركس (العملات الأجنبية) ؟

التداول يمكن تعريفه بأنه عبارة عن بيع وشراء الأصول والأوراق المالية، وبتطبيق هذا المبدأ على الفوركس أو العملات الأجنبية، فإن تداول الفوركس عبارة عن شراء العملات الأجنبية (تبادل زوج من العملات) عندما يكون السعر منخفضا وبعد ذلك يتم بيع هذه العملات عندما يرتفع السعر حتى لو قليلا وذلك للاستفادة من تقلبات الأسعار (فرق سعر الشراء عن سعر البيع) ويتم تداول الفوركس اليوم بعد التطور التكنولوجي من خلال منصات التداول الإلكترونية المتعددة، بعد فتح حساب للتداول على هذه المنصات، وسوف نتعرف في هذا المقال عن كيفية فتح حساب تداول حقيقي موثوق على إحدى هذه المنصات المرخصة والقانونية مثل منصة أوليمب تريد الشهيرة.





ما هي المعايير الأساسية لاختيار منصة التداول الموثوقة والمرخصة ؟



هناك الكثير من المعايير الرئيسية التي يجب أن تتوفر في المنصة الإلكترونية لكي تكون منصة تداول موثوقة ومرخصة، ومن أهم هذه المعايير الآتي:



●الحصول على التراخيص والإجراءات القانونية:

حتى تكون المنصة منصة موثوقة وقانونية يجب أن تكون المنصة حاصلة على كافة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، ويجب أيضا أن تكون خاضعة لكفاه الإجراءات والأمور القانونية المختلفة التي تصدرها الجهات المعنية، وذلك يجب عليك أولا التأكد من حصول المنصة على الإجراءات القانونية اللازمة داخل الدولة التي تتواجد فيها المنصة أو من خلال الجهات الرقابية والجهات المعنية الدولية.

●الآمن والسلامة:

قبل أن تختار المنصة لبدء التداول يجب عليك أولا أن تتأكد من توافر إجراءات الآمن والسلامة التي تتوفر في المنصة والتي توفرها المنصة أيضا لعملائها، واستكمال للخطوة السابقة فتوفر كل المنصات الموثوقة اجراءا آمنا وسلامة عالية وقوية، ويمكنك أيضا التأكد من هذه الإجراءات من خلال التعرف على سجل الشركة وتاريخها، وأيضا من الضروري التعرف على آراء ومراجعة آراء المستخدمين السابقين والحاليين للمنصة.



●توفير طرق سحب وإيداع متعددة:

من أهم المعايير التي يجب أن توفرها منصات التداول الإلكترونية، هو توفير طرق متعددة للسحب والإيداع على المنصة، وخصوصا للدول العربية التي لا تتوفر فيها بعض طرق السحب والإيداع الشهيرة.



●واجهة مستخدم ساهلة وقوية:

تعتبر واجهة المستخدم أيضا من أهم المعايير الأساسية التي يتم تقييم منصات التداول على أساسها، ولذلك يجب أن تكون واجهة المستخدم ساهلة الوصول يمكن لأي متداول مبتدئ التعامل من خلالها، وأيضا تكون قوية بالقدر الكافي لحماية معلومات المستخدمين.



ما هي خطوات فتح حساب تداول حقيقي ؟

بعد التعرف على تداول الفوركس وما هو الفوركس وأين يتم تداوله، وأهم المعايير اللازمة التي يجب أن تتوفر في أي منصة تداول إلكتروني موثوقة، حان وقت التعرف على خطوات فتح حساب تداول حقيقي لتداول الفوركس ، وفي هذا الجزء من المقال سوف نتعرف على أهم خطوات فتح حساب حقيقي للتداول على العملات الأجنبية أو الفوركس ، من خلال منصة وساطة مرخصة عالميا:

1- أولا يمكنك الذهاب إلى الموقع الرسمي للمنصة من خلال البحث عنها على شبكة الإنترنت أو من خلال تحميل التطبيق الرسمي للمنصة على جوجل بلاي أو آبل ستور.

2- سيكون أماكن خيارين للحسابات حساب تجريبي أو حقيقي ، قم باختيار إنشاء حساب حقيقي.

3- بعدها سوف يتطلب منك ملء البيانات الشخصية الخاصة بك.

4- قم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

5- قم باختيار اسم مستخدم مناسب.

6- ثم كتابة كلمة مرور قوية تتكون من عدد من الحروف والأرقام.

7- ثم تقوم بإعادة تأكيد كلمة المرور.

8- قم بملء بياناتك الوظيفية والشخصية أيضا في حالة إذا طلب منك ذلك.

9- قم بملء المعلومات المالية الخاصة بك بما فيها دخلك السنوي إذا طلب منك ذلك، وأيضا اختيار طريقة السحب والإيداع المناسبة لك والمتاحة داخل بلدك.

10- ثم تقوم بتأكيد الهوية الخاصة بك والعنوان وهكذا، وذلك من خلال بطاقة الهوية السارية وجواز السفر الخاص بك.

11- أخيرا يمكنك إيداع جزء من الأموال وبدء التداول الحقيقي مباشرة على المنصة.