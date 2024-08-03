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كل ما تحتاج معرفته عن 'آيفون 16' المنتظر

آيفون
آيفون




 

السبت، 03-08-2024 12:29 م

 الوكيل الإخباري - يَعدُ "آيفون 16" بمجموعة من الترقيات قد تقلل الفجوة بين النماذج pro وتلك العادية من آيفون.

وتسري شائعات وتسريبات مختلفة، منها أن التصميم المنتظر والعديد من الميزات والترقيات الخاصة بـ iPhone 16 وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max  وربما iPhone 16 Ultra أيضاً تصبح متاحة بالفعل، وفق "تومسغايد".

ومن المتوقع أن يكون موعد الإصدار في سبتمبر (أيلول) العام الجاري، وبسعر يبدأ من 799 دولاراً، مع تكلفة طرازات Pro من 1000 إلى 1100 دولار، وإصدارات التخزين الأعلى التي تضيف بضع مئات أخرى إلى السعر، وتصميم يحوي إصدارات قياسية 6.1 بوصة، وإصدار بلس 6.7 بوصة، وبكاميرا معاد تصميمها، وزر Action، وزر Capture، ناهيك عن شاشات أكبر في طرازات، Pro حيث الكاميرات دعم الفيديو المكاني، وكاميرا فائقة الاتساع مطورة في طرازات Pro ، إلى جانب ميزات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي في العديد من تطبيقات Apple، بما في ذلك Photos وNotes.

 

وفي المواصفات كذلك شريحة A18 أو A17 Pro، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغابايت، وسعة تخزين افتراضية 256 غيغابايت، بشبكة، Wi-Fi 7/6E، وبطارية أكبر في الطراز القياسي وفي طرازي Pro، وبرمجيات iOS 18.
وإذا كان هناك iPhone 16 Ultra كما البعض، فمن المتوقع أن سيكلف أكثر من قبل، بما يقدر ربما بـ 1200 دولار أو أكثر، ولكن يبدو من المرجح أن تلتزم آبل بالتشكيلة الحالية من الطراز القياسي وإصدار Plus وإصدارين Pro مع iPhone 16.
وفيما يتعلق بالألوان، قد تضيف آبل خيار Rose جديد إلى iPhone 16 Pro. علاوة على ذلك، قد يعود اللون الأسود الفضائي من iPhone 14 Pro والخيار الفضي الكلاسيكي أيضاً. 

 

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