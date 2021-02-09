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الثلاثاء، 09-02-2021 11:41 ص

كيفية إجراء محادثة سرية في تيليجرام

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الوكيل الإخباري _ يعد تيليجرام التطبيق الأكثر تحميلا في العالم، حيث انه يتميز بالخصوصية الشديدة والتشفير من طرف لطرف كما أنه لا يقوم  بمشاركة بياناته مع أي تطبيقات أخرى، وتعتبر ميزة الدردشة السرية من اهم الميزات في التطبيق، اذ يمكن للمستخدمين إجراء محادثة سرية عبر تيليجرام لا يمكن اختراقها،وذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية :

اضافة اعلان


- افتح تطبيق تيليجرام Telegram

- اضغط على زر إنشاء

- حدد محادثة سرية جديدة

- حدد جهة الاتصال التي تريد إجراء محادثة مشفرة من طرف إلى طرف معها.

- يمكنك أيضًا تمكين مؤقت التدمير الذاتي بالانتقال إلى النقاط الثلاث إذا كنت تريد حذف الرسائل تلقائيًا. 

- لتمكين مؤقت التدمير الذاتي ، حدد النقاط الثلاث في أعلى يمين جهة الاتصال التي أدخلتها في محادثة سرية مع جهة اتصال.

- حدد ضبط مؤقت التدمير الذاتي. 

- حدد الفاصل الزمني الذي تريد حذف رسائلك فيه تعمل الوظيفة مثل اختفاء الرسائل وإذا كنت ستختار الفاصل الزمني للتدمير الذاتي لمدة ساعة واحدة ، فسيتم حذف الرسائل كل ساعة.

- لتعطيل مؤقت التدمير الذاتي ، كرر نفس الخطوات ، وحدد "إيقاف" في قسم مؤقت التدمير الذاتي.

 

 

المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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