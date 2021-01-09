كيفية إجراء مكالمات فيديو مجانية باستخدام تطبيق Teams

الوكيل الإخباري _ عززت جائحة كورونا العمل من المنزل وأصبح واقعا في كثير من المجالات حول العالم، حيث يعد Microsoft Teams، من التطبيقات التعاونية لمن يعملون من المنزل عن بعد، وتمتاز خدمة مؤتمرات الفيديو المملوك لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية بإمكانية إجراء مكالمات فردية وجماعية مجانية، والذي يمكن استخدامه عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.





حيث يوفر تطبيق Teams، ميزات كثيرة للأفراد والمؤسسات من بينها إمكانية إضافة ما يصل 20 مشاركا في المكالمة الواحدة، وتتمتع إصدارات التطبيق المتاحة لأنظمة التشغيل ويندوز 10 وأندرويد وiOS، بنفس الوظائف الأساسية للخدمة.





اليك كيفية إجراء مكالمة باستخدام تطبيق Microsoft Teams:





- افتح قائمة الدردشة بتطبيق Microsoft Teams، وانقر على على أيقونة المكالمات أسفل الشاشة لإجراء مكالمة جديدة.



- إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد انقر على أيقونة المزيد More، ثم اضغط على خيار المكالمات Calls.



- اضغط على رمز الهاتف في الجهة اليمنى من الشاشة، أو ادخل اسم جهة الاتصال أو عدة أسماء في المربع الموجود دردشة Microsoft Teams.



- اضغط على رمز الهاتف لإجراء مكالمة صوتية فقط أو رمز الكاميرا لإجراء مكالمة فيديو.



- حدد الآن خيار مكالمة الفيديو أو المكالمات الصوتية لبدء مكالمة Microsoft Teams، تتيح لك خدمة مايكروسوفت إضافة ما يصل إلى 20 مشاركا في مكالمة الفيديو الواحدة.

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المصدر : صدى البلد







