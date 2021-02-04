الخميس 04-02-2021
الوكيل الاخباري
 

توجيه حكومي لكل المواطنين والمقيمين في المملكة

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير الصيني

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

تراجع أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى في أسبوعين بفعل قوة الدولار

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي المحيسن والزغاليل

الضمان : زيادة مقدار ونسبة بدل التعطل عن العمل مسـاند 1 معدل لمن لديهم (240) اشتراك فأكثر

ايعاز من وزير التعليم العالي الى جميع الجامعات الأردنية

تطورات عودة الطلبة إلى الجامعات الاردنية

%4.82 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

الخميس، 04-02-2021 04:11 م

كيفية إرسال رسائل مؤقتة على تطبيق سيجنال

2021_1_16_13_47_5_153


الوكيل الإخباري _  يعد سيجنال هو التطبيق الأكثر أمانا على مستوي المستهلك في السوق، ونظرا للنمو الهائل في عدد المستخدمين في شهر يناير المنصرم، يستمر التطبيق في تحسين ميزاته الأساسية مع إضافة تعديلات مفيدة لإبقائه على قدم المساواة مع خدمات المراسلة الأكثر شيوعا. 

ومن إحدى الميزات الرائعة والمفيدة في تطبيق سيجنال، هي خاصية اختفاء الرسالة المرسلة بعد أن يقرأها المستلم، وهو ليس التطبيق الوحيد الذي لديه هذه الميزة، ولكنه يضيف طريقة رائعة لحماية خصوصية مستخدميه.


كيفية إرسال رسائل مختفية في تطبيق سيجنال


 1. افتح تطبيق سيجنال على هاتفك الذكي.


2. اضغط على سلسلة الرسائل موجودة أو ابدأ رسالة جديدة.


3. انقر على النقاط الثلاثة الأفقية أعلى يمين الشاشة.

4. انقر على خيار الرسائل المختفية.


5. حدد المدة التي تريد أن تستمر رسالتك فيها بعد أن يراها المستلم، ثم انقر موافق.


6. اكتب رسالة جديدة إلى جهة الاتصال التي اخترتها.

7. انقر على زر الإرسال الأزرق، وستختفي الرسالة المرسلة بعد المدة التي حددتها بمجرد أن يقرأها المستلم.

اضافة اعلان
المصدر : صدى البلد 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
facebook-3d-images-1583903345

ميانمار تحظر منصة فيسبوك بشكل مؤقت

تعملها-إزاى؟-كيفية-تفعيل-وضع-اختفاء-الرسائل-فى-انستجرام

كيفية تفعيل وضع اختفاء الرسائل فى انستغرام

instagram-logo

إنستغرام يمنع بعض مستخدميه من استخدام هذه الميزة

Facebook

استخدمها فورا.. حيلة ذكية في فيسبوك إذا اكتشفت اختراقك

medium_2021-02-03-9ee19a1ce3

احذرها.. 5 عادات خاطئة تدمر بطارية اللاب توب

asg

انستغرام يضيف ميزة الحذف مؤخرا

أخبار متعلقة
18-1-2021_13_48_10_GomhuriaOnline_1610970490

بالخطوات .. كيفية تخصيص خلفية دردشة في تطبيق سيجنال

image

كيفية حظر مستخدم أو دردشة جماعية على تطبيق سيجنال

363

سيجنال يفاجئ المستخدمين بميزات جديدة

1580946-1355634731 (Custom)

شركة سيجنال تعلن عن إصلاح العطل الفني

2021_1_11_22_7_0_227 (Custom)

كيفية عمل نسخة احتياطية لرسائلك على تطبيق سيجنال

image (Custom) (1)

عُطل مفاجئ يصيب تطبيق سيجنال