كيفية إنشاء روتين تمارين مخصصة على "Galaxy Watch"

الوكيل الإخباري- طرحت شركة سامسونغ مؤخرًا تحديثًا جديدًا لواجهة "One UI 6 Watch"، مقدمًا ميزة جديدة لمحبي اللياقة البدنية، وهي "أداة التمرين المخصص".

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تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء خطط تمارين معينة تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، مما يجعل تتبع الأنشطة البدنية أكثر دقة وفعالية.



وتقتصر أغلب الساعات الذكية على مجموعة من التمارين الأساسية المُعدة مسبقًا، مما يجعل من الصعب تتبع التمارين المتعددة أو المتقدمة، بحخسب تقرير نشره موقع "9to5google" واطلعت عليه "العربية Business".

وتمكنت"سامسونغ" من حل هذه المشكلة عبر إدخال ميزة "التمارين المخصصة" في واجهة "One UI 6".

مميزات أداة التمارين المخصصة

تتيح ميزة تخصيص التمارين في الساعات الذكية "Galaxy Watch" من "سامسونغ" والتي تعمل بواجهة "One UI 6 Watch"، عدة مميزات وهي:

- تصميم تمارين خاصة بك.

- تحديد أهداف زمنية أو عددية لكل تمرين.

- إضافة فترات الإحماء والراحة.



- تخصيص فترات راحة بين التمارين.

خطوات إنشاء تمارين مخصصة على "Galaxy Watch"

تُعتبر أداة التمارين المخصصة خطوة مبتكرة تعزز من تجربة المستخدمين مع "Galaxy Watch"، خاصة لأولئك الذين يتبعون خططًا رياضية متقدمة أو متنوعة.

نشرح لك في هذه النقاط خطوات تفعيل هذه الميزة:

1. قم بفتح تطبيق "تماريني" على ساعة "Galaxy Watch".

2. مرر إلى خيار "إضافة" واضغط عليه.

3. اختر "إنشاء روتين تمرين".

4. قم بتسمية الروتين وأضف إحماء أو تهدئة حسب الحاجة.

5. اختر التمارين من الفئات المتاحة واضبط إعداداتها.

6. احفظ الروتين بعد الانتهاء.



ضبط تمارين عن طريق "Samsung Health"

1. افتح تطبيق "Samsung Health".

2. قم باختيار قسم "تماريني".

3. اضغط على "إنشاء روتين تمرين" وأكمل الخطوات بسهولة عبر شاشة الهاتف.