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الخميس، 19-01-2023 03:42 م

كيفية إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي مجاناً

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الوكيل الإخباري - لا تقتصر القدرة على التعامل مع معطيات وأدوات الذكاء الاصطناعي على الشركات الكبرى، حيث تتوفر بعض الأدوات التي يمكن للمستخدم العادي الاستعانة بها لإنجاز العديد من المهام.

ويمكنك المشاركة في فن الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعة من الأدوات المجانية عبر الإنترنت، والتي تسمح لك بإنشاء أي شيء بمجرد إخبار الذكاء الاصطناعي بما تريده ببعض الكلمات المكتوبة.

فيما يلي بعض أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور بالمجان، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

DALL · E 2
تم إنشاء DALL · E بواسطة نفس الأشخاص الذين ابتكروا ChatGPT الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة. ويجب عليك إنشاء حساب - برقم هاتفك - لاستخدامه. وستحصل على 50 نقطة مجانية للشهر الأول، ثم 15 نقطة مجانية عن كل شهر بعد ذلك.
وبمجرد دخولك، اكتب فقط وصفاً تفصيلياً لما تريده، متبوعاً بإنشاء. امنح البرنامج أقل من دقيقة وسترى ما الذي يأتي به الذكاء الاصطناعي، حيث سيعرض العديد من الخيارات الواقعية للاختيار من بينها. بدلاً من ذلك، يمكنك أن تطلب منه إجراء تعديلات على صورة موجودة.



Stable Diffusion
يوفر Stable Diffusion صانع فنون الذكاء الاصطناعي الخاص به أيضاً، باستثناء أنك لست بحاجة إلى التسجيل للقيام بذلك، وليس هناك حد لعدد الصور الذي تقوم بإنشائه. ويقول المطورون إنهم لا يجمعون أو يستخدمون أي معلومات شخصية، ولا يقومون بتخزين بياناتك أو صورك. لكنهم يحذرون من أنك قد تواجه مشاكل في أوقات ارتفاع الطلب. ويستغرق الأمر حوالي 30 ثانية لإنشاء صورتك النهائية.



Mage.space
Mage.space هو خيار مجاني آخر يستحق التجربة، ويأتي مع المزيد من الصور الفنية، حيث يولد النظام الأساسي واحدة تلو الأخرى. ويتيح لك إنشاء حساب الوصول إلى بعض الأدوات الإضافية. على سبيل المثال، يمكنك الضغط على زر يسمح لك بإنشاء صورة ذكاء اصطناعي جديدة على الفور، بدلاً من العودة إلى الصفحة السابقة.

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