الأحد 24-10-2021
الوكيل الاخباري

نقابة أصحاب محطات المحروقات تطالب بعدم رفع أسعار الكاز

فلسطين: 10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا

مدعوون للمقابلات في دائرة قاضي القضاة - أسماء

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تتراجع إلى الـ35 ألفا والوفيات لا تزال فوق الألف

الاردن يحذر الاحتلال الاسرائيلي من بناء وحدات استيطانية جديدة في فلسطين

صلح عمان تستمع لـ 9 شهود دفاع عن المتهمين بقضية مستشفى السَّلط

عويس لـ الوكيل : حفلات التخرج في الجامعات يجب أن تطبق ضمن بروتوكول صحي

عزايزة: نتطلع لتكرار نموذج الجسر العربي

الملك يتفقد مركز المشارع الشامل للتربية الخاصة

الملك يبدأ الاثنين جولة تشمل النمسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة

الأحد، 24-10-2021 12:59 م

كيفية إنشاء موقع إلكتروني مجاني في أربع خطوات

انشاء-موقع-الكتروني-كيف-تنشأ-موقعك-الالكتروني-


الوكيل الإخباري - أصبحت عملية إنشاء موقع إلكتروني مجاني أمرًا سهلًا للغاية لدرجة أنك تستطيع إنهاءه ونشره في أربع خطوات سهلة وبسيطة.

اضافة اعلان

وعلى الرغم من كون منصة وردبريس والإضافات والسمات التي يمكنك استخدامها معها مجانية في أغلب الأوقات. 

إلا أن إستضافة الموقع وإسمه لابد أن تكون مدفوعة، حيث لا تمثل الإستضافات المجانية أو الأسماء المجانية الجودة المطلوبة للحفاظ على الموقع.

ولكن المجهود الذي تضعه في مثل هذه المنصات لن يؤتي ثماره بشكل جيد مثلما يحدث مع وردبريس أو المنصات الإحترافية.

 

الحصول على إسم الموقع
يجب أن تمتلك إسمًا للموقع قبل أن تبدأ في أي شيء، حيث تقوم بشراء الإسم من شركات بيع الأسماء أو الحصول عليه مجانًا وبتخفيضات.

 

اختيار شركة الاستضافة 
كما قلت مسبقًا توجد بعض شركات التي توفر لك مساحة استضافة مجانية، ولكن بشكل عام فمن الأفضل اقتناء مساحة مدفوعة حتى تحصل على أفضل اختيارات أمان لموقعك.

 

تخصيص موقعك
بعد أن قمت بتثبيت موقع وردبريس الخاص بك وشراء الاستضافة والإسم، فإن الأمر الوحيد المتبقي هو تخصيص الموقع.

 

نشر المحتوى وتجهيز الموقع
بعد أن تقوم بتجهيز موقعك وتخصيصه، فإنك تستطيع إضافة الصفحات الرئيسية والأساسية لموقعك، بالإضافة إلى الصفحات التي تحتوي على ما ترغب في اخبار العالم به.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
a9111f8e-ade2-4636-bbcf-9a758ec9eaa2

أمازون تسيطر على نتائج البحث بعلاماتها

best-vr

أفضل ألعاب الواقع الافتراضي لعام 2021

177623

كلوب هاوس توفر طريقة للترويج لعملك

b6cee448-6ddc-4243-89e1-c514e7f0

خطوات منع ظهور الصور في بحث آيفون

modele-conception-simple-minimal-du-logo-instagram-copy-space-3d_1379-4887-1

إنستغرام تريد زيادة شراكات المحتوى المرتبط بعلامة تجارية

تطبيق-ديسكورد

خطوات استخدام الألعاب في ديسكورد