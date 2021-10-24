كيفية إنشاء موقع إلكتروني مجاني في أربع خطوات

الوكيل الإخباري - أصبحت عملية إنشاء موقع إلكتروني مجاني أمرًا سهلًا للغاية لدرجة أنك تستطيع إنهاءه ونشره في أربع خطوات سهلة وبسيطة.





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وعلى الرغم من كون منصة وردبريس والإضافات والسمات التي يمكنك استخدامها معها مجانية في أغلب الأوقات.





إلا أن إستضافة الموقع وإسمه لابد أن تكون مدفوعة، حيث لا تمثل الإستضافات المجانية أو الأسماء المجانية الجودة المطلوبة للحفاظ على الموقع.



ولكن المجهود الذي تضعه في مثل هذه المنصات لن يؤتي ثماره بشكل جيد مثلما يحدث مع وردبريس أو المنصات الإحترافية.



الحصول على إسم الموقع

يجب أن تمتلك إسمًا للموقع قبل أن تبدأ في أي شيء، حيث تقوم بشراء الإسم من شركات بيع الأسماء أو الحصول عليه مجانًا وبتخفيضات.

اختيار شركة الاستضافة

كما قلت مسبقًا توجد بعض شركات التي توفر لك مساحة استضافة مجانية، ولكن بشكل عام فمن الأفضل اقتناء مساحة مدفوعة حتى تحصل على أفضل اختيارات أمان لموقعك.

تخصيص موقعك

بعد أن قمت بتثبيت موقع وردبريس الخاص بك وشراء الاستضافة والإسم، فإن الأمر الوحيد المتبقي هو تخصيص الموقع.

نشر المحتوى وتجهيز الموقع

بعد أن تقوم بتجهيز موقعك وتخصيصه، فإنك تستطيع إضافة الصفحات الرئيسية والأساسية لموقعك، بالإضافة إلى الصفحات التي تحتوي على ما ترغب في اخبار العالم به.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية