كيفية اختيار أيقونات شريط المهام في ويندوز 11

الوكيل الإخباري - يأتي إصدار نظام التشغيل ويندوز 11 – الذي يصدر رسميًا في الخامس من شهر أكتوبر القادم – بميزات رائعة وتصميم إبداعي جديد كليًا.

اضافة اعلان



ويوفر الكثير من خيارات التخصيص الجديدة بالطريقة التي تريدها. ومن هذه الخيارات إمكانية تخصيص شريط المهام بحسب تفضيلاتك.

إذا كان حاسبك يحتوي على شاشة تعمل باللمس فإننا نوصي بتفعيل الميزات التي تعزز تجربة شاشة اللمس في ويندوز 11.





ومن أجل اختيار الرموز التي تظهر في ركن شريط المهام والقائمة الكاملة لركن شريط المهام اتبع الخطوات التالية:



1 - انقر بزر الفأرة الأيمن على شريط المهام ومن ثم حدد خيار إعدادات شريط المهام.

2 - قم بتبديل الرموز التي تريد عرضها ضمن علامة تبويب رموز ركن شريط المهام.

3 - يمكنك تشغيل وإيقاف تشغيل قائمة القلم ولوحة المفاتيح التي تعمل باللمس ولوحة اللمس الافتراضية.

4 - يعرض النظام هذه الرموز في زاوية شريط المهام.

5 - يمكنك تبديل رموز التطبيقات التي تريد ظهورها ضمن علامة التبويب غير المستخدمة في ركن شريط المهام.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية