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الأحد، 17-10-2021 12:46 م

كيفية اخفاء رقم المتصل في آيفون

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الوكيل الإخباري - توجد مجموعة من أكواد هاتف آيفون السرية التي تضيف للهاتف مجموعة استخدامات جديدة، كما تسمح لك باستخدام الخواص المخفية بداخله.

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وتأتي هذه الأكواد مبنية بداخل جميع هواتف، لذلك لن تحتاج لتفعيلها بشكل خاص أو تثبيت أي تطبيق لاستخدامها.

تستطيع جعل رقمك يختفي عندما تحاول الاتصال بأحد المستخدمين في أي وقت وأي هاتف آخر، وذلك عبر استخدام كود خاص بالهاتف. 

ويعمل هذا الكود مع جميع شبكات الهواتف المحمولة وجميع الهواتف حول العالم، ولكن قد تقوم بعض الشبكات بحظره.


وهو يمنع رقمك من الظهور عند المتصل الذي تحاول الاتصال به، وذلك دون تثبيت أي تطبيقات خارجية في الهواتف.


ويمكنك استخدام هذا الكود عبر كتابة رمز #31# وتتبعه بالرقم الذي ترغب في الاتصال به.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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