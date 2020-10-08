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الخميس، 08-10-2020 02:02 م

كيفية استرجاع رسالة تم حذفها من واتساب

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الوكيل الاخباري - غالبًا ما تكون هناك بعض الكلمات التي يكتبها الشخص في برنامج الدردشة "واتساب" ثم يحذفها لأي سبب من الأسباب، ثم يرغب باسترجاعها مرة أخرى أو قراءتها، فكيف يحدث ذلك؟

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قال أنطون أفرين، نائب مدير معهد تكنولوجيا المعلومات في جامعة "سينرغي"، لوكالة "برايم": إنه "من الممكن رؤية ما تمت إزالته بمساعدة البرامج الخاصة".

 

وأضاف الخبير: "يمكن تثبيت معظم برامج استعادة الرسائل المحذوفة لمستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" فقط".


وأوضح أن "أحد البرامج الشائعة التي تسمح لك بقراءة رسالة مفقودة يسمى "Notif log" أو ما يعرف بسجل الإشعارات".

 

سبوتنيك

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