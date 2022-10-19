كيفية استرداد البيانات من اللابتوب إذا نسيت كلمة المرور

الوكيل الإخباري-يواجه البعض مشكلة نسيان كلمة مرور جهاز الكمبيوتر الشخصي، مما يجعل من المستحيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر الذي قد يحتوي على معلومات وبيانات هامة. ولحسن الحظ هناك طريقة لاستعادة البيانات الهامة من الكمبيوتر حتى لو نسيت كلمة المرور.



ويمكن أن تكون بيانات الكمبيوتر قابلة للاسترداد، لكن لا يوجد ضمان لذلك. إذا لم يتم تشفير البيانات، تكون المهمة بسيطة. استخدم قرص تمهيد لتجاوز ويندوز ثم ببساطة انسخ البيانات إلى محرك أقراص USB خارجي من سطر الأوامر (ستحتاج إلى بعض التمكن من أوامر دوس لفعل ذلك).



و كحل بديل، يمكنك محاولة تفكيك الكمبيوتر المحمول، وإزالة القرص الصلب، واستخدام مجموعة محول USB-to-SATA التي يمكنها تحويل محرك الأقراص الداخلي إلى محرك متصل بمنفذ USB ولكن ستحتاج إلى التحقق من التوافق مع محرك الأقراص لديك للتأكد.







وتكون مهمتك أكثر صعبة إذا كان محرك الأقراص مشفراً باستخدام BitLocker أو نظام الملفات المشفر في ويندوز. و إذا قمت بتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، فيمكنك العثور على مفتاح الاسترداد لمحرك أقراص النظام هذا عن طريق الانتقال ببساطة إلى https://onedrive.com/recoverykey ونسخ مفتاح الاسترداد لمحرك الأقراص هذا.

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لكن هذا الخيار غير متاح لحساب محلي، وإذا لم تقم بعمل نسخة احتياطية من مفتاح الاسترداد بعد تشفير محرك الأقراص، فلن يحالفك الحظ.





وقد تتمكن من استخدام خدعة قديمة تتضمن التمهيد من محرك استرداد وخداع ويندوز لفتح نافذة موجه أوامر إدارية حيث يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

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