الأربعاء 19-10-2022
الوكيل الاخباري

قرارات بالحبس لمدة سنة بحق صاحب مخبز ومفتش رسمي

منتدى الاستراتيجيات: الدخل السياحي للأردن يتأتى بشكل رئيسي من المغتربين

البلبيسي: منع ادخال الاطعمة مع المسافرين القادمين من لبنان إلى الأردن

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الوطني لمكافحة الأوبئة في حدود جابر لمتابعة إجراءات مواجهة الطوارئ الصحية

هام للباحثين عن عمل .. أكثر من 20 ألف وظيفة في الأردن - رابط

مهيدات: المخزون الاستراتيجي للأدوية مستقر

وفاة خمسينية إثر حادث سقوط بمنزلها في إربد

المشايخ: ممثل حماس السابق في السعودية بطريقه إلى عمّان بعد الإفراج عنه

الكوفحي: إزالة سوق الحسبة وتطويرها من جديد قبل الشتاء

الأربعاء، 19-10-2022 12:47 م

كيفية استرداد البيانات من اللابتوب إذا نسيت كلمة المرور

20221018172567712G


الوكيل الإخباري-يواجه البعض مشكلة نسيان كلمة مرور جهاز الكمبيوتر الشخصي، مما يجعل من المستحيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر الذي قد يحتوي على معلومات وبيانات هامة. ولحسن الحظ هناك طريقة لاستعادة البيانات الهامة من الكمبيوتر حتى لو نسيت كلمة المرور.

ويمكن أن تكون بيانات الكمبيوتر قابلة للاسترداد، لكن لا يوجد ضمان لذلك. إذا لم يتم تشفير البيانات، تكون المهمة بسيطة. استخدم قرص تمهيد لتجاوز ويندوز ثم ببساطة انسخ البيانات إلى محرك أقراص USB خارجي من سطر الأوامر (ستحتاج إلى بعض التمكن من أوامر دوس لفعل ذلك).

و كحل بديل، يمكنك محاولة تفكيك الكمبيوتر المحمول، وإزالة القرص الصلب، واستخدام مجموعة محول USB-to-SATA التي يمكنها تحويل محرك الأقراص الداخلي إلى محرك متصل بمنفذ USB ولكن ستحتاج إلى التحقق من التوافق مع محرك الأقراص لديك للتأكد.



وتكون مهمتك أكثر صعبة إذا كان محرك الأقراص مشفراً باستخدام BitLocker أو نظام الملفات المشفر في ويندوز. و إذا قمت بتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، فيمكنك العثور على مفتاح الاسترداد لمحرك أقراص النظام هذا عن طريق الانتقال ببساطة إلى https://onedrive.com/recoverykey ونسخ مفتاح الاسترداد لمحرك الأقراص هذا.

اضافة اعلان

 

لكن هذا الخيار غير متاح لحساب محلي، وإذا لم تقم بعمل نسخة احتياطية من مفتاح الاسترداد بعد تشفير محرك الأقراص، فلن يحالفك الحظ.



وقد تتمكن من استخدام خدعة قديمة تتضمن التمهيد من محرك استرداد وخداع ويندوز لفتح نافذة موجه أوامر إدارية حيث يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11111111

8 خطوات تساعدك على شحن هاتفك بسرعة فائقة

202210181547455103U

آبل تطلق جهاز آيباد القابل للطي في عام 2024

2022101816848813RW

كيفية إضافة أدوات يوتيوب جديدة إلى شاشتك الرئيسية على آيفون

1-إعدادات-خصوصيّة-فيسبوك-على-iPhone-وiPad

مطلع ابريل .. فيسبوك تعتزم الغاء ميزة روابط المقالات الفورية

image

تحديث مرتقب من تويتر حول خاصية الاشارة

new_219448_5297_soc

اختبار لتقييم 8 أجهزة قارئ كتب إلكترونية

أخبار متعلقة
resetpasswordhint-579bc7563df78c

ما عليك القيام به إذا نسيت كلمة مرور ماك بوك