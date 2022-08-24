كيفية البحث عن الصور التي يمكنك استخدامها مجانا بشكل قانوني

الوكيل الإخباري - إذا كنت تبحث عن صورة يمكنك إعادة توظيفها في أحد مشاريعك ولم تكن قادراً على التقاط صورة بنفسك، فهناك الكثير من الصور المجانية التي يمكنك استخدامها عبر الإنترنت دون التعرض لأي مشكلات متعلقة بحقوق النشر، ما عليك سوى أن تعرف أين تبحث.

اضافة اعلان



فيما يلي بعض الأماكن التي يمكنك البحث فيها عن صور مجانية على الويب، وفق ما أورد موقع “ذا فيرج” الإلكتروني:



صور مجانبة على غوغل

- توجه إلى صور غوغل واكتب اسم الصورة التي تبحث عنها.

- حدد أدوات ثم حقوق الاستخدام، ثم اختر تراخيص المشاع الإبداعي.

ستعرض غوغل بعد ذلك الصور التي تم ترخيصها بموجب المشاع الإبداعي.

- قبل إعادة استخدام الصورة، تأكد من التحقق من نوع ترخيص CC الذي تستخدمه، والذي يمكنك العثور عليه عادةً من خلال النقر للوصول إلى مصدر الصورة.

استخدم موقعاً لتخزين الصور

تتمثل إحدى أسهل الطرق للعثور على صورة مجانية الاستخدام في البحث عن صورة على أحد مواقع الصور المخزنة، مثل Pexels أو Unsplash أو Pixabay. الصور الموجودة على هذه المواقع مجانية. لك الحرية أيضاً في تعديل الصور للأغراض التجارية وغير التجارية، ولكن لا يمكنك بيع الصور دون تعديل كبير.



ابحث عن صور مجانية على WIKIMEDIA COMMONS

يعد Wikimedia Commons، وهو موقع مملوك لنفس المؤسسة غير الربحية التي تدير ويكيبيديا، مكاناً رائعاً آخر للعثور على صور مجانية. في حين أن جميع الصور هنا مجانية للاستخدام، إلا أن لها تراخيص مختلفة بمتطلبات استخدام مختلفة.

- للبدء، افتح Wikimedia Commons ثم أدخل بحثاً في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

- من هنا، اضغط على القائمة المنسدلة "الترخيص" لتصفية الصور حسب القيود التي تأتي مع ترخيصها.

- عند تحديد صورة، يمكنك معرفة ترخيص CC الذي تستخدمه، بالإضافة إلى معرفة المزيد من المعلومات حول أي قيود محتملة من خلال النقر على الرابط المضمن.



اعثر على صور مجانية من خلال مكتبة الكونغرس





تحتوي مكتبة الكونغرس على مجموعة رقمية كاملة من الصور المجانية التي يمكنك استخدامها. يضم الموقع محتوى ليس له حقوق طبع ونشر معروفة، أو تمت الموافقة عليه من قبل مالك حقوق الطبع والنشر للاستخدام العام.

قد لا تجد صور مخزون عامة هنا، ولكنها مورد جيد إذا كنت تبحث عن صور تاريخية للمعالم، والأشخاص البارزين، والأعمال الفنية، والمزيد. إليك كيفية استخدامه:



- افتح قاعدة بيانات الصور المجانية في مكتبة الكونغرس.

- عند وصولك إلى الصفحة الرئيسية، سترى مجموعات صور مجانية مجمعة حسب الفئة، مثل "الطيور" و "الكوارث الطبيعية" و "يوم الاستقلال".

- للبحث عن صورة معينة، استخدم شريط البحث أعلى الشاشة. باستخدام القائمة المنسدلة الموجودة على يسار الشريط، يمكنك تصفية المحتوى الذي تبحث عنه حسب الفئة، مثل "الخرائط" و "الصحف" و "الكائنات ثلاثية الأبعاد" و "الصور والمطبوعات والرسومات". يمكنك أيضاً اختيار "كل شيء" للبحث في قاعدة البيانات بأكملها.

- بعد تحديد الصورة التي تريدها، اختر دقة الصورة التي تفضلها من القائمة المنسدلة أسفل الصورة، واختر انتقال.

- إذا قمت بالتمرير لأسفل الصفحة، فيمكنك الضغط على أيقونات Plus بجانب Rights & Access لمعرفة المزيد حول قيود استخدام الصورة.

24