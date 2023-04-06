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الخميس، 06-04-2023 11:27 ص

كيفية التقاط الصور باستخدام صوتك في هواتف سامسونغ

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الوكيل الإخباري - تعتبر واجهة المستخدم (One UI) الخاصة بهواتف سامسونغ واحدة من أبرز الواجهات القابلة للتخصيص في الهواتف الذكية، إذ تتيح لك تخصيص هاتف سامسونغ كما ترغب، وذلك من خلال العديد من الخيارات والميزات الرائعة التي يمكنك استخدامها.

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وتُعد واحدة من الميزات المفيدة والمخفية في واجهة المستخدم OneUI في هواتف سامسونغ هي القدرة على التقاط الصور دون لمس زر الغالق في الشاشة أو أزرار الصوت، وبدلًا من ذلك يمكنك استخدام إيماءة تمرير راحة اليد أو الأوامر الصوتية لالتقاط الصور.

ويعني هذا أنه يمكنك إعداد هاتفك على حامل ثلاثي القوائم، أو وضعه على سطح، وضبط الإطار ثم يمكنك التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو دون استخدام اليدين، وذلك من خلال استخدام الأوامر الصوتية أو إيماءات اليد، وإذا كان لديك هاتف Galaxy S22 Ultra أو Galaxy S23 Ultra، فيمكنك أيضًا إعداد اختصار للقلم الإلكتروني (S Pen) والتقاط الصور من خلال الضغط عليه.

 

أولًا؛ كيفية تفعيل استخدام الأوامر الصوتية:

 

- افتح تطبيق الكاميرا في هاتف سامسونغ.
- اضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى.

- اضغط على خيار (طرق التصوير) Shooting methods.

- فعّل خيار (التحكم الصوتي) Voice control من خلال الضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

- بمجرد تفعيل خيار التحكم الصوتي في إعدادات تطبيق الكاميرا؛ يمكنك التقاط الصور بقول كلمات مثل: Cheese، أو (ابتسامة) Smile، أو (تصوير) Capture، أو تسجيل مقاطع الفيديو بقول (تسجيل فيديو) Record Video، وإذا كنت تستخدم الكاميرا الأمامية سيظهر مؤقت للعد التنازلي مما يتيح ضبط الإطار قبل التقاط الصور.

 

ثانيًا؛ كيفية تفعيل استخدام إيماءات اليد:

 

ولتفعيل إيماءة تمرير راحة اليد في تطبيق الكاميرا في هواتف سامسونغ؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق الكاميرا في هاتف سامسونغ.
- اضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى.
- اضغط على خيار (طرق التصوير) Shooting methods.
- فعّل خيار (Show palm) من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.
- بمجرد تفعيل هذه الميزة، ما عليك سوى تمرير راحة يدك أمام الكاميرا الأمامية، وستلتقط صورة ذاتية لك بعد انتهاء العد التنازلي الذي يظهر في الشاشة.

 

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