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الأحد، 20-11-2022 03:51 م

كيفية التقاط صورة بانورامية بهاتفك الذكي

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الوكيل الإخباري - تشتمل معظم الهواتف الذكية على وظائف بانورامية مع تطبيقات الكاميرا المجمعة، وتلتقط تطبيقات الجهات الخارجية هذا النوع من الصور إذا لم تكن مدمجة في الهاتف، وبغض النظر عن مدى جودة البرنامج، فإن جودة الصور البانورامية مرتبطة بتقنية المصور.

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كيفية التقاط صورة بانورامية باستخدام تطبيق صور غوغل
- يدعم وضع البانوراما في Pixel 4a، بالإضافة إلى هواتف Pixel الأخرى، الصور البانورامية الرأسية والأفقية.

- على Google Pixel 4a، افتح تطبيق الكاميرا.

- اضغط على الوضع على الجانب الأيمن من القائمة السفلية.

- حدد بانوراما من القائمة المنبثقة.

- للحصول على بانوراما أفقية، أمسك الهاتف في وضع عمودي. للوضع الرأسي، أمسكه في الوضع الأفقي.

- اضغط على زر الالتقاط لبدء التقاط الصور.

- أثناء تحريك الكاميرا، يوجهك التطبيق بمربع يعرض إمالة الهاتف من اليسار إلى اليمين وانحرافه بالنسبة إلى وقت لمس زر الالتقاط. ابذل قصارى جهدك للحفاظ على مستوى الهاتف وداخل المسار المعروض على الشاشة. يلتقط التطبيق الصور تلقائياً ويعرض شريط معاينة للصور أثناء التحريك.

 

التقاط صور بانورامية باستخدام تطبيق Open Camera
- مع أكثر من 50 مليون عملية تنزيل، يعتبر هذا التطبيق من أفضل التطبيقات التي تدعم الصور البانورامية الرأسية والأفقية.

- افتح التطبيق.

- اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي من الشاشة.

- ضمن Photo Mode (وضع الصورة)، حدد PANO.

- أمسك الهاتف في الاتجاه الرأسي أو الأفقي للبانوراما الأفقية أو الرأسية، على التوالي.

- إضغط على زر الالتقاط لبدء التقاط الصور.

- اضغط على زر علامة الاختيار عند الانتهاء.

- يرشدك هذا التطبيق بالأيقونات التي تنبثق على الشاشة، للإشارة إلى كيف تحتاج إلى ضبط هاتفك. على عكس تطبيق كاميرا Pixel 4a، عند تحريك الهاتف باستخدام Open Camera، يعرض التطبيق نقاط الواقع المعزز على الشاشة لإرشادك. 

 

 

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