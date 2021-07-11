كيفية العثور على أفضل عروض وأفلام نتفليكس

الوكيل الإخباري - تعتبر منصة البث نتفليكس من أضخم المنصات الموجودة الآن، إذ تحتوي مكتبتها على آلاف العروض لمختلف الفئات بالإضافة إلى العروض الأصلية.





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هناك عدة طرق يمكنك من خلالها العثور على العروض المتلفزة أو الأفلام التي ترغب في مشاهدتها عبر المنصة مباشرة دون الاضطرار إلى البحث اليدوي.



وأسهل الطرق هي عبر إضافة في متصفح كروم، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:



1- ثبت إضافة Better Browse for Netflix من سوق كروم الإلكتروني في متصفح جوجل كروم.

2- بعد تثبيت الإضافة، سجل الدخول إلى المنصة عبر علامة تبويب جديدة.

3- في الجزء العلوي من شاشة نتفليكس الرئيسية ترى خيار استعراض الكل.

4- اضغط عليه للبحث يدويًا أو قم بالتمرير عبر الأنواع الفرعية المتاحة.



ويمكنك ايضًا مشاهدة العروض بحسب رغبتك بطريقة أخرى وهي:



1- زيارة موقع netflix-codes.com عبر متصفح الحاسب أو الهاتف.

2- ابحث عن النوع أو النوع الفرعي الذي تريد مشاهدته.

3- اضغط على الكود الموجود بجانب النوع أو النوع الفرعي الذي تريده.

4- في حال استخدام جهاز يتضمن تطبيق نتفليكس، فيجب أن يفتح التطبيق وينقلك مباشرةً إلى النوع الذي اخترته.

5- وإذا لم يكن التطبيق مثبتًا لديك فإنك قادر على فتح منصة نتفليكس من خلال متصفح الويب ومشاهدة الأفلام والعروض المحددة المتاحة.

ويمكنك أيضًا استخدام رموز نتفليكس يدويًا لمشاهدة العروض عبر متصفح الويب، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:



1- زيارة موقع netflix-codes.com عبر متصفح الحاسب أو الهاتف المحمول.

2- البحث عن النوع أو النوع الفرعي الذي تريد استكشافه.

3- في علامة تبويب أخرى في المتصفح، اكتب: netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER

4- استبدل عبارة INSERTNUMBER بالنوع المحدد أو رمز النوع الفرعي.

5- يتم نقلك إلى المنصة عfv الويب للاطلاع على العناوين المتوفرة في هذا القسم.

6- يمكنك الآن إما معرفة اسم الفيلم أو العرض المتلفز والعودة إلى التطبيق عبر جهازك لمشاهدته، أو تسجيل الدخول لمشاهدته عبر المتصفح.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية













