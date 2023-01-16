الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

إطلاق الدورة الثامنة لمشروع طريقي

الإثنين، 16-01-2023 03:40 م

كيفية العثور على الكاميرات المخفية باستخدام هاتفك

119UbJQrZXU0ts8maMMFW5A-DzTechs


الوكيل الإخباري - يشعر الكثير من نزلاء الفنادق بالقلق من احتمال احتواء غرفهم على كاميرات مخفية للتجسس عليهم، ولحسن الحظ يمكن استخدام الهاتف الذكي للكشف عن هذه الكاميرات.

إذا أرادت الكاميرا التقاط حركة أو التقاط صور في غرف منخفضة الإضاءة أو مظلمة، فعادة ما تستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء (IR)، الذي لا يمكن للعين البشرية اكتشافه. ومع ذلك، حتى إذا لم تتمكن من رؤية ضوء الأشعة تحت الحمراء المنبعث من الكاميرا، فمن المفترض أن يكون المستشعر الموجود في كاميرا هاتفك الذكي قادراً على ذلك.

وفي بعض الهواتف، تكون الكاميرا الأمامية هي الوحيدة التي يمكنها التقاط ضوء الأشعة تحت الحمراء، وفي حالات أخرى، مثل هاتف بيكسل 6، ينجح ذل مع كل من الكاميرات الأمامية والخلفية.

اضافة اعلان

 



للبحث عن الكاميرات باستخدام هاتفك:

شغّل كاميرا هاتفك ووجّهها نحو جهاز التحكم عن بُعد.

قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد وابحث عن ضوء صغير، سواء كان ثابتاً أو وامضاً.

إذا كنت قد جربت ذلك باستخدام الكاميرا الخلفية ولم تر الضوء الصغير، فجرّب ذلك باستخدام الكاميرا الأمامية.

كل ما عليك فعله الآن للتحقق من وجود كاميرا مجهزة بالأشعة تحت الحمراء هو جعل الغرفة مظلمة قدر الإمكان (بحيث إذا كانت هناك كاميرا، فسيتم تشغيل الأشعة تحت الحمراء)، ثم مسح الغرفة ببطء باستخدام هاتفك. إذا كانت هناك كاميرا نشطة تضيء بالأشعة تحت الحمراء ، فيجب أن تكون قادراً على العثور عليها.

وإذا كنت تتساءل عما إذا كانت هناك كاميرا نشطة في غرفتك ولا تعمل خدعة الأشعة تحت الحمراء (إما بسبب عدم وجود كاميرا أو عدم تجهيز الكاميرا بالأشعة تحت الحمراء)، فهناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها العثور على جهاز نشط للتحقق مما هو متصل بالشبكة المحلية.

وهناك عدد من تطبيقات محلل الشبكة التي يمكنها العثور على الأجهزة المتصلة بشبكتك المحلية. ويمكن أن تجرب تطبيق Fing (وهو متاح لكل من Android و iOS)، ولكن هناك العديد من الأدوات المفيدة المتاحة. ويمكن لهذه التطبيقات العثور على جميع الأجهزة الموجودة على شبكتك وإدراجها في قائمة. يمكن لهذه التطبيقات أيضاً السماح لك بتأكيد الأجهزة التي تتعرف عليها بحيث يمكنك العثور بسهولة أكبر على أي جهاز ليس من المفترض أن يكون هناك.

ولا تعد أي من هاتين الطريقتين مضمونة بالطبع، وهي مجرد طرق ممكنة يمكنك تجربتها. وإذا كنت قلقاً للغاية، يمكنك شراء جهاز كشف ترددات الراديو (RF)، والذي يجب أن يلتقط أية إشارات قادمة من الميكروفونات المخفية أو الكاميرات، بحسب موقع ذا فيرج.

 

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023115191038295LU

إعداد هام على آي أو إس 16 يجهله الكثيرون

rpl-2022-dotcom-2col-nextlevel.png.rendition.intel.web.576.324

Intel تطرح معالجا فائقا للحواسب بتردد يصل إلى 6 غيغاهيرتز!

فيسبوك-780x470

هل يتجسس فيسبوك على المستخدمين عبر الهواتف المحمولة؟

34745806

تطبيق من آبل يقدم ميزة التسوق بالواقع المعزز على آيفون

Doc-P-1027592-638089916657475637

قواعد جديدة مشددة.. تيك توك يثير المخاوف

تيك توك

'فور يو'.. ميزة جديدة لمنصة تويتر

أخبار متعلقة
فيسبوك-780x470

هل يتجسس فيسبوك على المستخدمين عبر الهواتف المحمولة؟

5f1e8e294c59b723506d9d7f

تحذير هام بشأن تطبيق خطير للغاية على هواتف أندرويد