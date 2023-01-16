كيفية العثور على الكاميرات المخفية باستخدام هاتفك

الوكيل الإخباري - يشعر الكثير من نزلاء الفنادق بالقلق من احتمال احتواء غرفهم على كاميرات مخفية للتجسس عليهم، ولحسن الحظ يمكن استخدام الهاتف الذكي للكشف عن هذه الكاميرات.



إذا أرادت الكاميرا التقاط حركة أو التقاط صور في غرف منخفضة الإضاءة أو مظلمة، فعادة ما تستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء (IR)، الذي لا يمكن للعين البشرية اكتشافه. ومع ذلك، حتى إذا لم تتمكن من رؤية ضوء الأشعة تحت الحمراء المنبعث من الكاميرا، فمن المفترض أن يكون المستشعر الموجود في كاميرا هاتفك الذكي قادراً على ذلك.



وفي بعض الهواتف، تكون الكاميرا الأمامية هي الوحيدة التي يمكنها التقاط ضوء الأشعة تحت الحمراء، وفي حالات أخرى، مثل هاتف بيكسل 6، ينجح ذل مع كل من الكاميرات الأمامية والخلفية.

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للبحث عن الكاميرات باستخدام هاتفك:



شغّل كاميرا هاتفك ووجّهها نحو جهاز التحكم عن بُعد.



قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد وابحث عن ضوء صغير، سواء كان ثابتاً أو وامضاً.



إذا كنت قد جربت ذلك باستخدام الكاميرا الخلفية ولم تر الضوء الصغير، فجرّب ذلك باستخدام الكاميرا الأمامية.



كل ما عليك فعله الآن للتحقق من وجود كاميرا مجهزة بالأشعة تحت الحمراء هو جعل الغرفة مظلمة قدر الإمكان (بحيث إذا كانت هناك كاميرا، فسيتم تشغيل الأشعة تحت الحمراء)، ثم مسح الغرفة ببطء باستخدام هاتفك. إذا كانت هناك كاميرا نشطة تضيء بالأشعة تحت الحمراء ، فيجب أن تكون قادراً على العثور عليها.



وإذا كنت تتساءل عما إذا كانت هناك كاميرا نشطة في غرفتك ولا تعمل خدعة الأشعة تحت الحمراء (إما بسبب عدم وجود كاميرا أو عدم تجهيز الكاميرا بالأشعة تحت الحمراء)، فهناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها العثور على جهاز نشط للتحقق مما هو متصل بالشبكة المحلية.



وهناك عدد من تطبيقات محلل الشبكة التي يمكنها العثور على الأجهزة المتصلة بشبكتك المحلية. ويمكن أن تجرب تطبيق Fing (وهو متاح لكل من Android و iOS)، ولكن هناك العديد من الأدوات المفيدة المتاحة. ويمكن لهذه التطبيقات العثور على جميع الأجهزة الموجودة على شبكتك وإدراجها في قائمة. يمكن لهذه التطبيقات أيضاً السماح لك بتأكيد الأجهزة التي تتعرف عليها بحيث يمكنك العثور بسهولة أكبر على أي جهاز ليس من المفترض أن يكون هناك.



ولا تعد أي من هاتين الطريقتين مضمونة بالطبع، وهي مجرد طرق ممكنة يمكنك تجربتها. وإذا كنت قلقاً للغاية، يمكنك شراء جهاز كشف ترددات الراديو (RF)، والذي يجب أن يلتقط أية إشارات قادمة من الميكروفونات المخفية أو الكاميرات، بحسب موقع ذا فيرج.



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