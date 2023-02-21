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الثلاثاء، 21-02-2023 03:34 م

كيفية ترجمة الرسائل بشكل فوري على تليغرام

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الوكيل الإخباري - تساعد أداة الترجمة داخل تطبيق تليغرام على ترجمة الرسائل إلى لغتك الخاصة بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى مغادرة نافذة الدردشة.

فيما يلي كيفية ترجمة الرسائل في تطبيق تليغرام، وفق ما أورد موقع "أندرويد بوليس" الإلكتروني: 



كيفية تمكين الترجمات في تليغرام

1. افتح تطبيق تلغرام واضغط على قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة الرئيسية.
2. اذهب إلى الإعدادات.
3. افتح اللغة.

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4. قم بالتبديل إلى إظهار زر الترجمة 

 

يمكن الاستغناء عن الترجمات الآلية بسهولة، ويتيح لك تطبيق تليغرام استبعاد لغتك الأم أو تلك التي تتحدثها بطلاقة من قائمة الإعدادات نفسها.


1. بعد تمكين الترجمة في تليغرام باستخدام الخطوات أعلاه، يظهر خيار جديد يسمى: Do Not Translate اضغط عليه.

2. في الشاشة التالية، استخدم مربعات الاختيار لتحديد اللغات التي لا تحتاج إلى ترجمة.


كيفية ترجمة رسائل تليغرام

مع تمكين ميزة الترجمة في التطبيق، لا يستغرق الأمر سوى بضع نقرات لترجمة الرسائل، وفيما يلي ما يجب فعله:
1. تحديد محادثة، والنقر فوق الرسالة المراد ترجمتها لفتح قائمة منبثقة.
2. من قائمة الخيارات، النقر فوق "ترجمة" للسماح للتطبيق بتحديد لغة الرسالة تلقائياً.

3. تظهر الرسالة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية (أو اللغة الافتراضية التي تستخدم تليغرام بها).
4. انقر فوق إغلاق الترجمة عند الانتهاء للعودة إلى سلسلة الدردشة ومتابعة المراسلة.


يعد تليغرام  أغنى تطبيق مراسلة بين أقرانه، فإلى جانب أداة الترجمة المدمجة هذه، يمكنك مشاركة الملفات الكبيرة، وإرسال رسائل سرية، والقيام بالمزيد للحفاظ على الدردشات الخاصة بك آمنة. 

 

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