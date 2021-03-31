كيفية تغيير اسم المستخدم في سناب شات

الوكيل الاخباري - إذا كنت تبحث عن تغيير اسم مستخدم "سناب شات" Snapchat الخاص بك ولا يمكنك معرفة كيفية القيام بذلك، فهناك سبب وجيه للغاية لا علاقة له بمهاراتك البرمجية. الحقيقة هي أنه ليس من الممكن في الواقع تغيير اسم مستخدم "سناب شات" الخاص بك.

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ووفقا لموقع "ماشابل"، قالت شركة سناب شات أن هذا يعود لـ "أسباب أمنية".

من هذه الأسباب أيضًا أنه لا يمكن نقل بيانات الحساب أو الذكريات أو "سناب ستريكس" Snapstreaks من اسم مستخدم إلى آخر. اسم مستخدم سناب شات الخاص بك هو الاسم الذي تم تعيينه عندما أنشأت حساب سناب شات لأول مرة، وقد تم تعيينه إلى الأبد.



ما يمكنك تغييره، مع ذلك، هو اسم عرض "سناب شات" الخاص بك ( أي الكلمات التي تظهر مباشرة أدناه أو بجانب الصورة الرمزية الخاصة بك)، ويوضح الموقع كيفية القيام بذلك.



ولاحظ الموقع أنه إذا كنت ترغب في تغيير اسم مستخدم سناب شات الخاص بك لأنك تتعرض للتنمر أو تعاني من أي نوع آخر من الإساءة عبر النظام الأساسي، فيمكنك الإبلاغ عن هذه الإساءة في التطبيق أو عبر الإنترنت.



ولعرض اسم مستخدم سناب شات واسم العرض، تحتاج إلى النقر فوق أيقونة ملفك الشخصي (صورة صغيرة من الصورة الرمزية الخاصة بك) التي يمكنك رؤيتها في الجزء العلوي الأيسر من شاشة هاتفك.



يظهر اسم مستخدم سناب شات الخاص بك أسفل الصورة الرمزية الخاصة بك، أسفل اسم العرض الخاص بك.

سبوتنيك

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