الوكيل الإخباري - تم تصميم هذه التقنية لتخزين معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك بأمان على الجهاز، ومع ذلك لا يتم تشغيل TPM دائمًا بشكل تلقائي.

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سيتعين عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والانتقال إلى إعدادات BIOS بجهازك لتشغيله، الأمر الذي قد يتطلب بعض البحث للعثور على وظيفة TPM.





كيفية تفعيل شريحة TPM في حاسبك

1 - قم بالدخول إلى واجهة BIOS أو UEFI.

2 - بمجرد دخولك إلى واجهة BIOS ابحث عن شيء يسمى TPM أو PTT.

3 - بعد العثور على TPM قم بتفعيلها.

4 - ابحث عن خيار الإقلاع الآمن وقم بتفعيله.

5 - اضغط على مفتاح F10 لحفظ التغييرات والخروج من الواجهة.



وبعد فتح الحاسب قم بتشغيل أداة PC Health Check مرة أخرى، ومن ثم اضغط على خيار الفحص الآن.



وإذا قمت بتطبيق الخطوات السابقة بشكل صحيح فمن المفترض أن تظهر لك رسالة: يمكن لهذا الحاسب تشغيل ويندوز 11.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



