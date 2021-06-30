الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن وشروط دخول المثلث الذهبي.. أهمها فحص الـ pcr

الحكومة تحدد شروط عودة صالات الأفراح والمنشآت الاقتصادية والسياحية

مراكز فحص (pcr) مجانية لدخول المثلث الذهبي

وفاة رجل أمن بحادث دهس أثناء تأديته واجبه

مساعٍ حكومية لجعل جرش وجهة سياحية عالمية

أين التنمية عن متشرّد 'الرينبو' ؟ صور

'الفلك الدولي' يحدد أول أيام عيد الأضحى

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

متصرف 'الشونة' لـ الوكيل: إطلاق نار على محطة مياه الكفرين أدى لوقف ضخ المياه عن المنطقة

الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني اليوم

الأربعاء، 30-06-2021 11:18 ص

كيفية تفعيل شريحة TPM في حاسبك

image1 (1)


الوكيل الإخباري - تم تصميم هذه التقنية لتخزين معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك بأمان على الجهاز، ومع ذلك لا يتم تشغيل TPM دائمًا بشكل تلقائي.

اضافة اعلان

 

سيتعين عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والانتقال إلى إعدادات BIOS بجهازك لتشغيله، الأمر الذي قد يتطلب بعض البحث للعثور على وظيفة TPM.

كيفية تفعيل شريحة TPM في حاسبك

1 - قم بالدخول إلى واجهة BIOS أو UEFI.
2 - بمجرد دخولك إلى واجهة BIOS ابحث عن شيء يسمى TPM أو PTT.
3 - بعد العثور على TPM قم بتفعيلها.
4 - ابحث عن خيار الإقلاع الآمن وقم بتفعيله.
5 - اضغط على مفتاح F10 لحفظ التغييرات والخروج من الواجهة.


وبعد فتح الحاسب قم بتشغيل أداة PC Health Check مرة أخرى، ومن ثم اضغط على خيار الفحص الآن.


وإذا قمت بتطبيق الخطوات السابقة بشكل صحيح فمن المفترض أن تظهر لك رسالة: يمكن لهذا الحاسب تشغيل ويندوز 11.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2021-06-29-cee12c5267

التصميم الجديد للمتجر مايكروسوفت

Windows-11-780x470

للتأكد من قدرة حاسبك على تشغيل ويندوز 11.. اتبع هذه الخطوات

Jtd2L

xCloud تتوفر عبر أجهزة iOS

فيسبوك-أرشيفية

'فيسبوك' تخترق حاجز تريليون دولار للمرة الأولى

تحدي-المرحاض-1

'ناسا' ... تكشف ظهور مشهد غريب في الفضاء -صور

143-132135-how-hide-number-likes-facebook_700x400

طريقة إخفاء عدد الإعجابات على فيسبوك

أخبار متعلقة
طرق-إغلاق-جهاز-الحاسوب-في-نظام-ويندوز

نصائح للوقاية من متلازمة رؤية الكمبيوتر