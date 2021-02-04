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الخميس، 04-02-2021 01:36 م

كيفية تفعيل وضع اختفاء الرسائل فى انستغرام

تعملها-إزاى؟-كيفية-تفعيل-وضع-اختفاء-الرسائل-فى-انستجرام


الوكيل الإخباري _ طرح تطبيق انستغرام ميزة ظهرت لأول مرة لمستخدمي انستغرام في أواخر عام 2020 ، حيث تمكنهم من إرسال بعض الرسائل المؤقتة ذاتية التدمير ، وذلك من خلال استخدام وضع الاختفاء " Vanish Mode"، ولا تصبح سارية إلا عند تشغيلها يدويًا .

ويمكنك تفعيل وضع اختفاء الرسائل فى انستغرام ، من خلال الخطوات الاتية :

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1. افتح تطبيق انستجرام، وانتقل إلى صفحة الدردشة من خلال الضغط على أيقونة "الدردشة" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

2. افتح محادثة موجودة أو استخدم زر "رسالة جديدة" في أعلى اليمين لإنشاء محادثة جديدة.

3. لبدء وضع الاختفاء، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة وحرره.

4. ستتحول الشاشة إلى اللون الأسود وستسقط مجموعة من الرموز التعبيرية من أعلى الشاشة للإشارة إلى أنك في وضع الاختفاء.

5. أرسل رسائلك كالمعتاد، ستكون نافذة الدردشة الخاصة بالمستلم سوداء أيضًا، مع ظهور رسالة على الشاشة تشير إلى أنه في وضع الاختفاء.

6. عندما تريد إنهاء وضع الاختفاء والعودة إلى المراسلة كالمعتاد، اضغط على "إيقاف تشغيل وضع الاختفاء" في الجزء العلوي من الشاشة.

7. ستخرج أنت والمستلم من وضع الاختفاء، ولكن ستظل قادرًا على رؤية الرسائل التي أرسلتها في وضع الاختفاء حتى تغلق النافذة.

المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

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