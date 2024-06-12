كيفية تنزيل مقاطع فيديو تيك توك بدون خيار الحفظ؟

الوكيل الاخباري - أصبح تطبيق تيك توك جزءًا من حياتنا اليومية. نقضي كل يوم ساعات على تيك توك، ونتصفح مقاطع الفيديو من جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، تتزايد الحاجة إلى حفظ مقاطع فيديو تيك توك.



كما نعلم جميعًا، يوفر تطبيق تيك توك خيار حفظ الفيديو لحفظ مقاطع الفيديو مباشرة على جهازكم لمشاهدتها ومشاركتها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت في المستقبل. ومع ذلك، قد نواجه مشكلة حيث قام منشئ المحتوى بتعطيل ميزة "حفظ مقطع الفيديو". في هذه الحالة، لا يتم عرض الخيار على الإطلاق. ماذا يجب أن نفعل لتنزيل مقطع الفيديو؟ ستشارك هذه المقالة طريقة لحفظ مقاطع فيديو تيك توك المفضلة لديكم حول قيود النظام الأساسي.



قم بتنزيل مقاطع فيديو تيك توك باستخدام الرابط

من خلال نسخ رابط مقاطع فيديو تيك توك ولصقه يدويًا في أداة تنزيل فيديو تيك توك، يمكنكم الحصول على ملفات مقطع الفيديو والصوت الأصلية. بقدر ما يبدو الأمر جيدًا، فإن اختيار الأداة المناسبة للمهمة يتطلب دراسة متأنية، وليست جميع برامج تنزيل فيديو تيك توك آمنة وجديرة بالثقة.



إن موقع SnapTikVideo هنا من أجلكم. هذا موقع مريح عبر الإنترنت. يمكنكم استخدامه على أي جهاز: سواء كان جهاز كمبيوتر أو هاتف أندرويد أوآيفون. يساعدكم على تنزيل مقاطع فيديو تيك توك المفضلة لديكم بسهولة.



الميزات الرئيسية لموقع SnapTikVideo

سهل الاستخدام: بفضل واجهة المستخدم البسيطة، لن تواجه أي مشاكل أثناء استخدامه.

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التنزيل المباشر: قم بتنزيل مقاطع فيديو تيك توك المرغوبة مباشرةً على جهازكم وفي الوقت نفسه، ستكون مقاطع فيدبو تيك توك بجودة عالية.



لا تحتاج إلى برامج إضافية: ليست هناك حاجة لتثبيت أي برامج إضافية. يقوم موقع SnapTikVideo بتنفيذ جميع الميزات في متصفح الويب.



لا توجد علامة مائية: تحتفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها بجودتها الأصلية بدون علامة مائية.



التوافق عبر الأنظمة الأساسية: يعمل موقع SnapTikVideo عبر جميع الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأندرويد وآي أو إس.



مجاني تمامًا: لا توجد رسوم مخفية أو رسوم اشتراك مرتبطة باستخدام موقع SnapTikVideo.



كيفية استخدام موقع SnapTikVideo لتنزيل مقاطع فيديو تيك توك على جهاز الكمبيوتر؟



تتضمن عملية تنزيل مقاطع فيديو تيك تزك على جهاز الكمبيوتر الخاص بكم باستخدام موقع SnapTikVideo الخطوات التالية:



افتح تطبيق تيك توك في متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بكم.



ـابحث عن مقاطع فيديو تيك توك الذي تريد تنزيلها.



انقر أيقونة المشاركة الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة.



حدد خيار نسخ الرابط من الخيارات المحددة



افتح https://www.snaptikvideo.com/ وابحث عن مربع الإدخال.



الصق الرابط المنسوخ في مربع الإدخال.



انقر فوق الزر "تنزيل".



اختر تنسيق مقطع الفيديو المفضل لديكم، مثل MP4 وMP3.



سيتم حفظ مقطع الفيديو تلقائيًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بكم.







كيفية تنزيل مقاطع فيديو تيك توك على أندرويد و آيفون؟



تتبع عملية تنزيل مقاطع فيديو تيك توك على أندرويد وآيفون باستخدام موقع SnapTikVideo الخطوات التالية:



افتح تطبيق تيك توك على جهازكم.



حدد مقطع فيديو تيك توك الذي تريد تنزيله.



انقر فوق زر المشاركة الذي يظهر على الجانب الأيمن من الشاشة.



من قائمة الخيارات، انقر "نسخ الرابط".



افتح متصفح الويب بجهازكم وانتقل إلى موقع SnapTikVideo.



الصق الرابط المنسوخ في مربع الإدخال الموجود في الصفحة الرئيسية.

انقر فوق "تنزيل".



اختر تنسيق مقطع الفيديو المطلوب.



سيتم تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بكم مباشرةً على مساحة تخزين جهازكم.





سيؤدي تنزيل مقاطع الفيديو مباشرة من تيك توط إلى ترك علامة مائية على مقاطع الفيديو. ميزة حفظ مقطع الفيديو متاحة أيضًا على الأجهزة المحمولة فقط، سواء كانت آبل أو أندرويد. لذلك، فإن الخيار الأفضل هو تنزيل من تطبيقات الطرف الثالث. يمكن استخدام موقع SnapTikvideo على أي جهاز. إنه بسيط وآمن وليس له حد لعدد مقاطع الفيديو التي يمكنكم تنزيلها. لن تحتوي مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها باستخدام موقع SnapTikVideo على علامة مائية.



