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الأحد، 12-12-2021 03:19 م

كيفية تنظيم أعمالك عبر تقويم أوتلوك من مايكروسوفت

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الوكيل الإخباري - اطلقت مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لخاصية التقويم في تطبيق البريد الإلكتروني أوتلوك. ويعمل هذا التحديث على عرض جدول أعمالك في الأيام القادمة بشكل بطاقات سهلة الاستخدام.

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ويمكنك الوصول إلى هذه الخاصية حاليًا عبر نسخة الإنترنت من التطبيق، ولكن من المتوقع أن تصل إلى تطبيق الحواسيب قريبًا.


وتأتي هذه الخاصية متاحة لجميع مستخدمي مايكروسوفت أوتلوك سواءً كان استخدامهم للخطط المدفوعة أو المجانية.

 

وبعد ذلك تظهر لك الواجهة الجديدة والتي تشبه لوحة تقوم بتعليق البطاقات التي ترغب فيها بداخلها. وتستطيع إضافة أي بطاقات ترغب فيها، كما تعمل هذه البطاقات مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى.

ويعني ذلك أن تستطيع إضافة قائمة جدول أعمالك لليوم عبر تطبيق To- Do الخاص بمايكروسوفت، أو الملاحظات عبر تطبيق ملاحظات مايكروسوفت.


كما تستطيع إضافة الملفات والأهداف التي ترغب في الوصول إليها، ويمكنك إنشاء مجموعات خاصة لتجمع فيها البطاقات.

 

وتستطيع عبر هذه المجموعات جمع البطاقات الخاصة بعمل معين تقوم به أو وظيفة معينة، كأن تقوم بجمع الملاحظات والمهام لوظيفتك اليومية في مجموعة خاصة بها ومجموعة أخرى للتسوق وهكذا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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