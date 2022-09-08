كيفية زيادة عدد المشاهدات على تيك توك

الوكيل الإخباري - يشعل حاليا تطبيق الفيديوهات العالمي تيك توك TikTok المنافسة بين المستخدمين، حول زيادة عدد المشاهدات بين كل منهم، ويمكنك بالطبع إنشاء أفضل مقاطع الفيديو على التطبيق، لكن هذا لن يكون مهمًا إلا إذا كان لديك قاعدة متابعين عريضة.

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وبحسب موقع wikiHow التقني، سنوضح نصائح ذهبية لزيادة عدد المشاهدات على تيك توك.

1- قم بإعداد بروفايل كامل متكامل

فمن المتوقع أن يحصل الحساب الذي يحتوي على ملف تعريف كامل على متابعين أكثر من الملف الشخصي الذي يفتقر إلى المعلومات، فتأكد دائما من أن ملفك الشخصي يعكس ما تنشره بداخل تيك توك.



فعلى سبيل المثال عندما ينظر الأشخاص إلى بروفايلك ويرون صور القطط، فإنهم يتوقعون مقاطع فيديو للقطط وسيتبعونك بهذا التوقع.



2- استخدم الهاشتاج بشكل فعال

عند نشر مقطع فيديو يحتوي على قطة، تأكد من استخدام الهاشتاج الصحيح، فإذا استخدمت الهاشتاج بشكل صحيح، يجب أن يظهر الفيديو الخاص بك في نتائج البحث للأشخاص الذين يبحثون عن "قطط".



3- حاول إنشاء مقاطع فيديو أصلية

نظرًا لأن العديد من مستخدمي تيك توك يقومون بالمزامنة الشفوية للأغاني الشعبية، سيبرز مقطع فيديو أصلي بشكل أكثر جاذبية، لذلك لا تنشئ مقاطع فيديو متشابهة، حتى لا يصبح تكرارا مملا.



4- استخدم الموسيقى والأغاني المناسبة

لديك خيار استخدام مقطع من الموسيقى في كل فيديو تيك توك، واختيار المناسب، وذلك يمكن أن يزيد أو يقلل من احتمالية الإعجاب بها، فإذا كان الفيديو الخاص بك مضحكًا، لا تستخدم أغنية حزينة.



5- قم بتحميل مقاطع فيديو عالية الجودة

من المفترض أن يتم مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الجودة والإعجاب بها من قبل مستخدمي تيك توك، وربما مشاركتها.



6- قم بتحميل مقطع فيديو مرة واحدة على الأقل يوميًا

فمن المرجح أن تتم مشاهدة مقاطع الفيديو الخاص بك ومشاركته إذا كنت نشطًا على تيك توك، حتى لو لم تحصل على الكثير من المشاهدات، استمر في التحميل.



7- تفاعل بشكل كبير على المنصة

قم بالانسجام مع متابعيك على تيك توك، لكي يخبروا أصدقاءهم عنك، عن طريق ترك التعليقات على مقاطع فيديو أخرى، حيث سينتقل المستخدمون إلى صفحة حسابك إذا رأوا أنك تعلق بشكل متكرر.



8- تعاون مع المستخدمين الآخرين

إذا اشتركت في مقطع فيديو مع أحد مشاهير تيك توك الذي لديه متابعون خاصون به، ستحصل على مشاهدات ومتابعات هائلة من هذا العدد الكبير من المتابعين له.

صدى البلد

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