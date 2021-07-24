كيفية فتح أكثر من حساب واتساب على نفس الجهاز

الوكيل الإخباري - من السهل أن تستخدم أكثر من حساب واتساب على هاتفك الذكي، هذا أمر معروف، سواء كان من خلال الخيارات المدمجة في الهواتف والتي تتيح استنساخ تطبيق واتساب، أو من خلال الاعتماد على تطبيق واتساب بيزنس.

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لكي تفعل ذات الأمر على الكمبيوتر فأمامك أكثر من حل، الحل الأول هو فتح الحساب في نافذة التصفح الخفي Incognito / Private، لكن بمجرد أن تغلق هذه النافذة سيتم إغلاق الحساب وستحتاج تسجيل الدخول في كل مرة، لذلك هذا الحل يفلح فقط عندما يكون الاستخدام لمرة واحدة.



على العكس، إن أردت أن تستخدم حساب ثاني بشكل دائم، فعليك بحل من الحلول البسيطة التالية:

1- فتح حساب على المتصفح وحساب على تطبيق الويندوز

2- فتح حساب على متصفحك الرئيسي وحساب على متصفح آخر

3- استخدام خاصية Containers في متصفح فايرفوكس للفصل بين سجلات كل تبويب

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية