كيفية قياس استهلاك الإنترنت في ويندوز 11

الوكيل الإخباري - يأتي نظام ويندوز 11 مزودًا بأداة لإدارة إتصال الإنترنت والتحكم فيه مباشرةً، وذلك دون الحاجة لتثبيت أي تطبيقات خارجية.





اضافة اعلان

وتساعدك هذه الأداة على التحكم في استهلاك الإنترنت ومعرفته قبل أن تتجاوز الحد المسموح لك من باقة الإنترنت.

وتفيد هذه الأداة القاطنين في بلاد تعاني من مشاكل في إتصال الإنترنت أو تأتي بباقات إنترنت محدودة وصغيرة.

كما تستطيع عبر هذه الأداة معرفة إن كانت هناك برمجيات خبيثة تتصل بالإنترنت وتسرق الإنترنت دون معرفتك أم لا.

قياس استهلاك الإنترنت في ويندوز 11

1 - تحتاج في البداية إلى التوجه إلى تطبيق إعدادات النظام .ومن ثم اختيار إعدادات الشبكة والإنترنت.

2 - وبعد ذلك تقوم بالضغط على خصائص الإتصال.

3 - ومن ثم تقوم بتفعيل أداة قياس إستهلاك الإنترنت من الاختيار الخاص بها.

4 - ويمكنك عبر هذه الأداة معرفة التطبيقات التي تستهلك الإنترنت بنسبة أكبر من غيرها عبر قائمة التطبيقات التي تستهلك الإنترنت.

5 - وتجد القائمة الخاصة بالتطبيقات التي تستهلك الإنترنت متاحة أسفل أداة قياس إتصال الإنترنت، كما تستطيع تثبيت تطبيقات خارجية لمراقبة الاستهلاك.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية