السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

عاملوا أونروا: بداية التصعيد ضد إدارة الوكالة الاثنين المقبل

استطلاع الوكيل : 59% لم يفضلوا التوقيت الشتوي

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الجفر والعقبة

خط مياه رئيسي مكسور في دير علا

1,876 مليار دولار عجز تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

وزير التربية : الوزارة تشدد على تطبيق البروتوكولات الصحية

400 فرصة تدريبية خلال العام الحالي وفرتها وكالة الأنباء

الطاقة تطالب شركات الكهرباء بتقليل الأعطال وتقليص مدتها

السبت، 06-11-2021 02:15 م

كيفية قياس استهلاك الإنترنت في ويندوز 11

4-5


الوكيل الإخباري - يأتي نظام ويندوز 11 مزودًا بأداة لإدارة إتصال الإنترنت والتحكم فيه مباشرةً، وذلك دون الحاجة لتثبيت أي تطبيقات خارجية.

اضافة اعلان

وتساعدك هذه الأداة على التحكم في استهلاك الإنترنت ومعرفته قبل أن تتجاوز الحد المسموح لك من باقة الإنترنت.

 

وتفيد هذه الأداة القاطنين في بلاد تعاني من مشاكل في إتصال الإنترنت أو تأتي بباقات إنترنت محدودة وصغيرة.

 

كما تستطيع عبر هذه الأداة معرفة إن كانت هناك برمجيات خبيثة تتصل بالإنترنت وتسرق الإنترنت دون معرفتك أم لا.

 

قياس استهلاك الإنترنت في ويندوز 11

 

1 - تحتاج في البداية إلى التوجه إلى تطبيق إعدادات النظام .ومن ثم اختيار إعدادات الشبكة والإنترنت.
2 - وبعد ذلك تقوم بالضغط على خصائص الإتصال.
3 - ومن ثم تقوم بتفعيل أداة قياس إستهلاك الإنترنت من الاختيار الخاص بها.

4 - ويمكنك عبر هذه الأداة معرفة التطبيقات التي تستهلك الإنترنت بنسبة أكبر من غيرها عبر قائمة التطبيقات التي تستهلك الإنترنت.
5 - وتجد القائمة الخاصة بالتطبيقات التي تستهلك الإنترنت متاحة أسفل أداة قياس إتصال الإنترنت، كما تستطيع تثبيت تطبيقات خارجية لمراقبة الاستهلاك.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
ec381090-0f49-4d1b-860d-3d5fa9cbb55b-1

تويتر تتيح لك الاستماع إلى الغرف الصوتية دون حساب

images

فيسبوك تواجه دعوى قضائية من تطبيق الصور Phhhoto

artificial_intelligence_journalism

الذكاء الاصطناعي يجعل الروبوتات تتعامل مع الأشياء

macos-monterey-1

خطوات تجهيز قرص USB من أجل تثبيت Monterey

medium_2021-11-06-ab33a35593

خطوات إنشاء وإضافة توقيعك للمستندات عبر أندرويد

Depositphotos_104932232_s-2019

الكشف عن أبرز علامات خرق هاتفك الذكي

أخبار متعلقة
winstore

متجر مايكروسوفت الجديد متاح لمختبري ويندوز 10

1624932786_321_لن-يسمح-لك-Windows-11-بتحريك-شريط-المهام-ولكن-ينبغي

5 أشياء لا يمكنك فعلها في شريط المهام في ويندوز 11

microsoft-fixes-windows-11-amd-cpu

مايكروسوفت تصدر إصلاح لحالات تباطؤ Ryzen

00xBy0JjVybodfIwWxeGCkZ-1..1628697239

خيارات تخصيص شريط المهام في ويندوز 11

windows11main

خطوات تحديث التطبيقات في ويندوز 11