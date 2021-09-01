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الأربعاء، 01-09-2021 03:43 م

كيفية مشاركة ألبوم Google Photos

How-to-Recover-Deleted-Photos-Videos-From-Google-Photos


الوكيل الإخباري - تعمل جوجل جاهدة في محاولة لإبقائك داخل خدماتها المتنوعة، وتضم هذه الخدمات ألبوم Google Photos المسؤول عن إدارة الصور في أندرويد.

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يمكنك مشاركة ألبوم صور Google Photos عبر رابط مشاركة أو إرسال الألبوم في البريد الإلكتروني أو مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية: 

1- توجه إلى موقع Google Photos، حيث يحتوي الموقع على نسخة من صورك المخزنة في الخدمة وتستطيع إدارتها عبره.
2- وبعد ذلك اضغط على الثلاث نقاط الموجودة إلى جانب الألبوم الذي ترغب في مشاركته، واختر مشاركة الألبوم. 
3- ويظهر لك مربع المشاركة، حيث تستطيع الاختيار عبره إن كنت ترغب في إرسال رابط الألبوم أو الحصول على رابط قابل للمشاركة أو مشاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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