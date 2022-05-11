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الأربعاء، 11-05-2022 03:30 م

كيفية معرفة من زار بروفايلك على فيسبوك بدون برامج

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الوكيل الإخباري - هل تبادر إلى ذهنك في وقت من الأوقات سؤال: كيف تعرف من زار حسابك على «فيسبوك» من الموبايل بدون برامج؟، ربما يكون لديك ما تهتم لأمره وتريد أن تعلم هل يتابعك هو الآخر أم لا؟ وهناك أسباب آخرى أيضًا قد تدفعك لطرح هذا السؤال على نفسك، وتبحث له عن إجابة عملية، فالكثير من الأشخاص يهتمون بمعرفة من زار صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ولكن هل يمكنك حقًا معرفة من زار حسابك على موقع التواصل الشهير؟

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سوف نعرض لك في الآتي خطوات لمعرفة من زار بروفايلك بحسب تقرير نشره موقع:techstory:


- افتح الصفحة الرئيسة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك» عبر متصفح الويب المفضل لديك.
- سجل الدخول على حسابك الشخصي في فيسبوك عبر كتابة البريد الإلكتروني المسجل وكلمة السر.
- اضغط على صورة بروفايلك لفتح صفحتك الشخصية في أعلى يمين الصفحة الرئيسية.
- استخدم زر الماوس الأيمن واضغط عليه من أجل إظهار قائمة الخيارات الموجودة بالصفحة.
- اختر من بين القائمة «عرض مصدر الصفحة View Page Source».
- انتقل الى الصفحة الجديدة التي تم فتحها عبر المتصفح ستلاحظ وجود أكواد خاصة بالبرنامج.
- اضغط في تلك الصفحة من لوحة المفاتيح على اختصار Ctrl + F.
- في المربع الظاهر أمامك عليك كتابة كلمة «InitialChatFriendsList».
- سوف تفتح أمامك قائمة مليئة بالأرقام وهي عبارة عن أرقام ID خاصة بالملفات الشخصية للأفراد الذين زاروا حسابك الشخصي.
- يمكنك نسخ كل رقم ID للحساب الذي تريد معرفة هوية صاحبه.
- بعدها الصق هذا الرقم بعد الرابط www.facebook.com - ID number في المتصفح.
- ثم عليك الضغط على خيار «إدخال» من أجل عرض هوية الحساب الذي زار حسابك.

 

سيدتي 

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