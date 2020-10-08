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الخميس، 08-10-2020 03:50 م

كيف تتخلص من الاتصالات الهاتفية المزعجة؟

مكالمات-هاتفية


الوكيل الاخباري - يعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية من مشكلة الاتصالات المزعجة التي قد تؤرقهم في أوقات العمل أو أوقات الراحة، فكيف السبيل لمعالجة هذه المشكلة؟

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وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني ونائب معهد علوم تكنولوجيا المعلومات في جامعة Synergy الروسية، أنطون آفيرين: "أحيانا يكون من الصعب تحديد من يتصل بك في حال تلقيك اتصالا من رقم مجهول، وقد لا تعرف فيما إذا كان المتصل زميلا لك في العمل أو جهة ترغب بالترويج لسلع قد لاتحتاجها أو ربما شخص محتال.. لكن توجد تطبيقات خاصة يمكنك الاعتماد عليها لمعرفة الجهة المتصلة مثل Truecaller و Kaspersky Who Calls".


وأضاف "هذا النوع من التطبيقات سهل الاستعمال ويمكن ضبطه بسهولة، لكن للأسف حتى هذه التطبيقات لا تضمن لك نسبة معرفة الجهة المتصلة بنسبة 100%، فهناك أرقام قد لا تكون موجودة في سجلاتها كون المحتالون عادة يستعملون بطاقات اتصالات يسهل الحصول عليها أو غير مسجلة بأسمائهم ويستعملونها لمرة واحدة".

 

وللتخلص من المكالمات المزعجة ينصح بعض الخبراء بالذهاب إلى قائمة إعدادات الاتصال في الهاتف ووضع "قوائم حظر" لبعض الأرقام، أو التوجه إلى خيار "ضبط المكالمات" وتحديد الجهات التي يمكنها الاتصال بالهاتف وفي أوقات يختارها المستخدم.

 

روسيا اليوم

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