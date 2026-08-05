كيف تجعل حاسوب ويندوز 11 أسرع دون إعادة تثبيت النظام؟

ولتحسين الأداء، يُنصح بإزالة البرامج غير الضرورية، وتعطيل تطبيقات بدء التشغيل، وتنظيف مساحة التخزين، وفحص الجهاز من البرمجيات الضارة، وتحديث النظام باستمرار، مع مراقبة التطبيقات الأكثر استهلاكًا للموارد.
كما يساعد استخدام أدوات الصيانة المدمجة، وتقليل المؤثرات البصرية، والحفاظ على برودة الجهاز، وتفعيل وضع الألعاب عند الحاجة، في تعزيز الأداء.
وعند استمرار البطء، ينصح الخبراء بترقية الذاكرة العشوائية (RAM) واستبدال القرص الصلب التقليدي (HDD) بوحدة تخزين SSD، لما لذلك من أثر كبير في تسريع تشغيل النظام والتطبيقات.
-
أخبار متعلقة
-
الصين تحظر مقابض الأبواب الخفية في السيارات بدءًا من 2027
-
أخطاء شائعة تضعف الواي فاي.. أين تضع الراوتر؟
-
خلل مفاجئ في واتساب يعطّل حسابات مستخدمين.. وميتا تتدخل
-
خطوات تشغيل ميزة التنبيه بالزلازل على هواتف أندرويد
-
طالب هندي يخترق موقع جامعته بعد رفض قبوله
-
شركة أميركية تطور روبوتات لخوض حروب المستقبل
-
الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار الهواتف والحواسيب
-
أدوبي تمنح الصور "ناقدًا ذكيًا".. أداة جديدة لتحسين التصوير