الأربعاء 2026-08-05 01:27 م

كيف تجعل حاسوب ويندوز 11 أسرع دون إعادة تثبيت النظام؟

سشيب
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 09:25 ص

الوكيل الإخباري-   مع مرور الوقت، قد يتراجع أداء أجهزة ويندوز 11 بسبب تراكم الملفات المؤقتة، وتشغيل البرامج في الخلفية، واستهلاك موارد النظام، إلا أن تحسين السرعة لا يتطلب بالضرورة إعادة تثبيت النظام.

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ولتحسين الأداء، يُنصح بإزالة البرامج غير الضرورية، وتعطيل تطبيقات بدء التشغيل، وتنظيف مساحة التخزين، وفحص الجهاز من البرمجيات الضارة، وتحديث النظام باستمرار، مع مراقبة التطبيقات الأكثر استهلاكًا للموارد.


كما يساعد استخدام أدوات الصيانة المدمجة، وتقليل المؤثرات البصرية، والحفاظ على برودة الجهاز، وتفعيل وضع الألعاب عند الحاجة، في تعزيز الأداء.


وعند استمرار البطء، ينصح الخبراء بترقية الذاكرة العشوائية (RAM) واستبدال القرص الصلب التقليدي (HDD) بوحدة تخزين SSD، لما لذلك من أثر كبير في تسريع تشغيل النظام والتطبيقات.

 
 


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