كيف تحذف حسابك نهائيا على Zoom في 5 خطوات

الوكيل الإخباري _ قد يرغب العديد من الاشخاص من حذف الحساب الخاص بهم على Zoom ، الا انهم قد يجهلون الطريقة ، اليك طريقة حذف حسابك نهائيا على Zoom فى 5 خطوات :

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1. افتح موقع Zoom على متصفح الإنترنت المفضل لديك على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي.



2. اضغط على "حسابي" فى الزاوية اليمنى العليا.



3. فى اللوحة اليمنى، اضغط فوق "إدارة الحساب" ضمن فئة "المسؤول".



4. اضغط فوق "ملف تعريف الحساب" ثم "إنهاء حسابي".



5. سيؤدي هذا إلى فتح نافذة منبثقة تطلب تأكيدًا لإنهاء حسابك، اضغط فوق الزر الأزرق "نعم" لإكمال العملية، وسيتم تسجيل خروجك وإحضارك إلى صفحة Zoom الرئيسية، حيث ستظهر نافذة منبثقة صغيرة، "إنهاء الحساب بنجاح."، ولن تتمكن من استعادة حسابك، ولكن يمكنك إنشاء ملف تعريف جديد إذا كنت ترغب فى ذلك.

المصدر : اليوم السابع

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