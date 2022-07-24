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الأحد، 24-07-2022 02:03 م

كيف تحذف مجموعة فيس بوك على الكمبيوتر والهاتف؟

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الوكيل الإخباري - يمكن لمالكي مجموعات فيس بوك حذف مجموعة عن طريق إزالة جميع الأعضاء أولاً. وبمجرد أن يكون المالك هو الشخص الوحيد في المجموعة، فسيكون لديه خيار حذف المجموعة بالكامل.

ويمكن لمسؤولي المجموعة أرشفة مجموعة، مما يعني أن المجموعة لن تظهر بعد الآن في بحث فيس بوك لغير الأعضاء، ولا يمكن لأعضاء جدد الانضمام. ويمكن للمسؤولين حذف مجموعة فقط إذا غادر المالك الأصلي المجموعة أولاً، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر.

كيفية حذف مجموعة فيس بوك باستخدام متصفح ويب:
1. اذهب إلى Facebook.com وانتقل إلى المجموعات على الصفحة الرئيسية.

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2. حدد المجموعة التي ترغب في حذفها.
3. انتقل إلى الأعضاء.

4. انقر على النقاط الثلاث بجوار اسم كل عضو ثم حدد إزالة العضو. اضغط على تأكيد.
5. بعد إزالة جميع الأعضاء، انقر فوق الزر "الانضمام" بجوار اسمك. حدد حذف المجموعة ثم حذف المجموعة مرة أخرى.

 

كيفية حذف مجموعة فيس بوك باستخدام التطبيق الهاتفي:
1. افتح تطبيق فيس بوك على هاتف أندرويد أو آي فون. حدد علامة التبويب القائمة ثم حدد المجموعات.

2. حدد مجموعاتك، وحدد المجموعة التي ترغب في حذفها ضمن قسم المجموعات التي تديرها.

3. افتح المجموعة التي تريد حذفها.
4. اضغط على اسم المجموعة، ثم انقر فوق "رؤية الكل" لعرض كافة الأعضاء.
5. اضغط على اسم كل شخص وحدد "إزالة من المجموعة" لإزالته من المجموعة.
6. بمجرد حذف كل فرد من المجموعة، ارجع إلى الصفحة الأولى للمجموعة وحدد إدارة.

7. قم بالتمرير لأسفل وانقر على حذف المجموعة ثم اضغط على حذف المجموعة مرة أخرى.


كيفية إيقاف مجموعة فيس بوك بشكل مؤقت:
1. انقر فوق المجموعات وحدد مجموعتك.
2. انقر على النقاط الأفقية الثلاث أسفل صورة الغلاف.
3. انقر فوق إيقاف المجموعة مؤقتاً.

 

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