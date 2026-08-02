كيف تحرر مساحة في هاتفك من دون حذف تطبيقات؟

وأوضح الخبراء أن حذف هذه الملفات لا يؤدي عادة إلى فقدان الصور أو الرسائل، بل يساعد على تحرير مساحة وتحسين أداء الهاتف، إذ يعيد التطبيق إنشاءها تلقائياً عند الحاجة.
كما نصحوا بمراجعة التطبيقات الأكثر استهلاكاً للمساحة، ونقل الصور ومقاطع الفيديو إلى التخزين السحابي أو جهاز كمبيوتر، مع حذف الملفات غير الضرورية بشكل دوري، للحفاظ على أداء الهاتف وتجنب امتلاء الذاكرة.
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