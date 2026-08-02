كيف تحرر مساحة في هاتفك من دون حذف تطبيقات؟

الوكيل الإخباري- يحذف كثير من مستخدمي الهواتف الصور أو التطبيقات عند امتلاء مساحة التخزين، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن السبب غالباً يكون تراكم الملفات المؤقتة (Cache) التي تشغل مساحة كبيرة مع مرور الوقت.

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وأوضح الخبراء أن حذف هذه الملفات لا يؤدي عادة إلى فقدان الصور أو الرسائل، بل يساعد على تحرير مساحة وتحسين أداء الهاتف، إذ يعيد التطبيق إنشاءها تلقائياً عند الحاجة.