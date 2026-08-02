الأحد 2026-08-02 10:22 ص

كيف تحرر مساحة في هاتفك من دون حذف تطبيقات؟

صثي
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 08:53 ص

الوكيل الإخباري-   يحذف كثير من مستخدمي الهواتف الصور أو التطبيقات عند امتلاء مساحة التخزين، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن السبب غالباً يكون تراكم الملفات المؤقتة (Cache) التي تشغل مساحة كبيرة مع مرور الوقت.

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وأوضح الخبراء أن حذف هذه الملفات لا يؤدي عادة إلى فقدان الصور أو الرسائل، بل يساعد على تحرير مساحة وتحسين أداء الهاتف، إذ يعيد التطبيق إنشاءها تلقائياً عند الحاجة.


كما نصحوا بمراجعة التطبيقات الأكثر استهلاكاً للمساحة، ونقل الصور ومقاطع الفيديو إلى التخزين السحابي أو جهاز كمبيوتر، مع حذف الملفات غير الضرورية بشكل دوري، للحفاظ على أداء الهاتف وتجنب امتلاء الذاكرة.

 
 


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