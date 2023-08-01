كيف تحصل على مشاهدات أكثر على قصص انستغرام؟

الوكيل الإخباري - أصبحت قصص انستغرام أداة مهمّة للوصول إلى الجمهور والحصول على الشعبية والولاء، وقد كبر التنافس بدوره بين الحسابات الّتي ترغب بالحصول على عدد كبير من المشاهدات على قصصها، ما يجعل قصصك تدخل منافسة حامية ليس من السهل كسبها. ولهذا أصبح من الضروري تعلّم كيفية الوصول إلى الجمهور ورفع نسبة المشاهدات على قصص انستغرام، وهو موضوع هذا المقال.

هناك الكثير من النصائح حينما يتعلّق الأمر بزيادة المشاهدات على قصص انستغرام، والكثير من الطرق المختلفة للوصول إلى هذا الهدف. فهناك من يتوجّه إلى شراء مشاهدات قصص انستغرام لزيادة عدد المشاهدات والوصول إلى جمهور أوسع، وهناك من يركّز على كسب ولاء الجمهور بالتدريج.

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لماذا من المهمّ استخدام قصص انستغرام؟

تقدّم قصص انستغرام إمكانيات كبيرة لبناء مجتمع كبير لحسابك الشخصي أو علامتك التجارية، خاصّة لأنّها تمنح الجمهور إمكانية التفاعل مع قصصك وإمكانية مراسلتك بشكل مباشر. وقد أصبحت هذه الأداة استراتيجية مهمّة لدى مختلف أنواع صانعي المحتوى والعلامات التجارية لكسب ولاء الجمهور والوصول إلى جمهور أوسع وكسب الثقة.

هناك بالفعل أكثر من ملياري مستخدم نشط لمنصّة انستغرام شهريا، وهو رقم كبير يظهر مدى شهرة انستغرام.

وهذا الرقم بدوره يعني الكثير من الفرص لحسابك بأن يكسب الشعبية ويحصل على المتابعين. إضافة لذلك، تظهر الإحصائيات بأنّ 79% من المسوّقين عالميا يستخدمون انستغرام، وهو رقم يظهر أهمّية هذه المنصّة.



ولأنّ قصص انستغرام لها بالفعل أهمّية كبيرة، فإنّ نسبة المستخدمين الّذين يشاهدون قصص انستغرام يوميا يصل إلى 70%، بينما يقوم حوالي 86% من المستخدمين بنشر القصص يوميا. ويبدو جليّا من خلال هذه الأرقام بأنّ قصص انستغرام تملك فرصا أكبر للوصول إلى المستخدمين.

إليك أفضل الطرق لزيادة المشاهدات على قصص انستغرام

حينما تبحث عن كيفية زيادة المشاهدات على قصص انستغرام، فستجد الكثير من الحيل والنصائح.

فقد تجد من ينصح بالتركيز أكثر على صنع قصص لافتة للانتباه تثير إعجاب المتابعين، وهناك من يركّز أكثر على طرق زيادة المشاهدات من خلال إيصال القصص إلى جمهور أوسع.

وأفضل ما يجب فعله لزيادة المشاهدات على قصص انستغرام هو الخلط بين هذا وذاك للحصول على أفضل النتائج. ودون إطالة، إليك هنا أفضل الحيل الّتي عليك الاهتمام بها للحصول على مشاهدات أكثر على قصص انستغرام.



أن تكون القصص تفاعلية

يحبّ جمهور انستغرام التفاعل مع الأشخاص والعلامات التجارية الّتي يتابعونها، وتُعتبر قصص انستغرام أفضل طريقة لمنح الجمهور هذا التفاعل الّذي يبحث عنه. فمن خلال الملصقات الكثيرة والبرّاقة الّتي يوفّرها انستغرام، يمكنك أن تتفاعل بشكل ممتاز مع جمهورك، حيث يمكنك من خلالها طرح سؤال أو استبيان وانتظار الأجوبة من المتابعين.

طريقة أخرى لخلق التفاعل مع قصصك بأن تذكر بعضا من متابعيك في قصص انستغرام. فذكر المتابعين في قصّة ما له تأثير كبير على زيادة المشاهدات، حيث يؤدّي ذلك إلى إمكانية إعادة نشر قصّتك من قبل متابعيك، ما يزيد احتمالية مشاهدتها من قبل عدد أكبر من الجمهور.



استخدم الهاشتاغ وخاصّية الموقع الجغرافي





يساعد اختيار الهاشتاغ المناسب على وصول قصصك إلى جمهور أكبر ممّن لهم اهتمامات مماثلة، ولهذا من المفيد الاستعانة بهذه الخاصّة واختيار قائمة الهاشتاغ بعناية حسب كلّ قصّة لضمان وصولها إلى الجمهور المناسب، ولا تنس وضع الهاشتاغ بطريقة لا تفسد جمالية القصّة.

توفّر أيضا قصص انستغرام خاصّية ذكر الموقع الجغرافي، وهي خاصّية ممتازة تجعل قصصك تظهر لجمهور أكبر. فكثيرا ما يقوم المستخدمون بالبحث حسب موقع جغرافي معيّن، وسيكون احتمال ظهور قصصك كبيرا في مثل هذه الحالات.



انشر في الأوقات المناسبة

وقت نشر قصص انستغرام هو عامل مهمّ لزيادة المشاهدات، وذلك لأنّ هناك أوقاتا معيّنة يكون فيها تواجد المستخدمين على انستغرام كبيرا، بينما هناك أوقات يكون التواجد فيها ضعيفا. ولهذا من المهمّ تحديد أفضل الأوقات الّتي يكون فيها جمهورك متواجدا للاطّلاع على قصصك.

يختلف أفضل وقت لنشر قصص انستغرام من منطقة لأخرى، كما يعتمد أيضا على نوع الجمهور. ولهذا عليك القيام بالبحث والتحليل للتعرّف على عادات جمهورك وتحديد أفضل أوقات نشر القصص سواء في أيّام الأسبوع أو في عطلة نهاية الأسبوع.



انشر بانتظام

يُعتبر النشر بانتظام أحد أهمّ الطرق للحصول على مشاهدات أكثر، حيث يتعيّن عليك نشر القصص بانتظام لتكون ظاهرا لجمهورك طوال الوقت ولتصل قصصك إلى عدد أكبر من المتابعين. ولا يعني النشر بانتظام أن تنشر الكثير من القصص في اليوم، بل بأن تنشر عددا مقبولا بشكل منتظم يوميا.

ومن النصائح المفيدة أيضا فيما يتعلّق بالنشر بانتظام، أن تنشر قصّة صباحية تسأل فيها المتابعين عن خططهم اليومية، أو أن تنشر قصّة في المساء تشارك فيها أحداث يومك مع متابعيك أو تسألهم كيف كان يومهم. فمثل هذه القصص تخلق التفاعل وتبني جمهورا وفيّا.



انشر محتوى لافتا للانتباه

مشاركة محتوى حصري في قصص انستغرام من الحيل المفيدة للفت انتباه الجمهور، ويكون ذلك بمشاركة قصّة شخصية أو محتوى تعليمي مميّز أو تخفيض حصري على منتج ما. وتفيد هذه الحيلة في جعل جمهورك متشوّقا لقصصك لأنّه يعلم بأنّها قد تحمل مثل هذا المحتوى الحصري في أيّ وقت، ما يزيد نسبة المشاهدات.



انشر قصصا ذات معنى

من الحيل المفيدة لزيادة عدد المشاهدات لقصص انستغرام أن تنشر قصصا تدفع جمهورك لمشاركتها وأن تشارك قصصا لمتابعيك ممّن يقومون بذكرك في منشوراتهم وقصصهم. فمثل هذه المشاركة تفيد في عرض قصصك على جمهور أوسع وتزيد من نسبة المشاهدات عليها.



يمكنك طبعا القيام بهذه الخطوة من خلال نشر قصص ذات معنى مثيرة للاهتمام تدفع جمهورك لمشاركتها مع الأصدقاء والمتابعين، والحرص على الانتباه لمتابعيك الأوفياء ونشر قصصهم أو ذكر أسمائهم في قصصك وشكرهم. لكن من المهمّ الانتباه إلى عدم ذكر المتابعين بشكل متكرّر في كلّ قصّة دون سبب، فقد يجعلهم ذلك يتوقّفون عن متابعتك بسبب كثرة التنبيهات. ولهذا يجب أن تقوم بهذه الخطوة باعتدال.



لا تنس الردّ على الرسائل

تمنح قصص انستغرام خاصّية إرسال الرسائل، ولهذا يكون الردّ عليها أمر مهمّا لأنّه يخلق التفاعل بينك وبين جمهورك ويجعل الجمهور يثق بك ويشارك محتواك بشكل أكبر. ولهذا يُعتبر الردّ على الرسائل الواردة من قصص انستغرام أمرا مفيدا لزيادة التفاعل، وبالتالي زيادة الجمهور وعدد المشاهدات.

ورغم أنّ البعض قد يهمل هذه الخطوة ويعتبرها أمرا لا أهمّية له، إلّا أنّ التفاعل هو أكثر عامل يجعل الجمهور يثق بصانع المحتوى أو العلامة التجارية، ولهذا يجب عدم التغافل عن هذا العامل.



كيف تصنع قصص انستغرام مميّزة؟

الآن بعد أن تعرّفت على أفضل الطرق لزيادة المشاهدات على قصص انستغرام، لا بدّ بأنّك قد لاحظت بأنّ جزءا كبيرا من المجهود يجب أن يُوجّه إلى صنع قصص مميّزة تمنحك متابعين أوفياء وتدفعهم إلى نشر قصصك والتحدّث عنها.

ورغم أنّ الأمر يختلف من حساب لآخر ويعتمد على نوع الجمهور حينما يتعلّق الأمر بإنشاء قصص ممتازة تثير الإعجاب، إلّا أنّ هناك بعض العناصر المشتركة الّتي يجب الانتباه لها للحصول على مثل هذه القصص، وهي كالتالي:

●أن تكون القصص عن موضوع ما مترابطة ببعضها تحكي قصّة الموضوع من بدايتها لنهايتها.

●أوّل منشور من القصّة مهمّ، ولهذا يجب أن يلفت انتباه المتابع، والأفضل أن يكون مقطع فيديو.

●يجب أن تكون القصّة متنوّعة ما بين مقاطع فيديو وصور مع تأثيرات مميّزة لجعلها مشوّقة.

●عدد المنشورات في القصّة الواحدة مهمّ، ويعتمد ذلك على حسب نوع القصّة أو القصص الّتي تنشرها في اليوم.

●استخدام الروابط أمر مفيد في القصص لأنّها تدفع المتابع لمشاهدة المحتوى على موقع ما أو شراء منتج ما.



الجودة هي أكثر ما يجب أن تركّز عليه





في الختام يجب أن ننبّه إلى أنّ أهمّ شيء يجب أن تركّز عليه هو الجودة. فقد تملك بالفعل جمهورا كبير لكنّه يتضاءل مع الوقت بسبب جودة القصص الرديئة الّتي تنشرها، وقد تنشر العديد من القصص وبشكل منتظم دون الحصول على أيّ نتائج تُذكر.

ولهذا عليك أن تحاول جعل قصصك على انستغرام ذات جودة عالية في تصميمها وفي محتواها، وأن تأخذ بعين الاعتبار كلّ النصائح المذكورة في هذا المقال لصناعة أفضل القصص وكسب ثقة المتابعين وزيادة نسبة المشاهدات على قصص انستغرام. ولا تنس أهمّية البحث عن عادات جمهورك وأوقات تواجده، لأنّها معايير مهمّة تحدّد طريقة ونشر قصصك لتصل إلى الجمهور.