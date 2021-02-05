الجمعة 05-02-2021
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الجمعة، 05-02-2021 11:14 ص

كيف تحمي شبكة الإنترنت الخاصة بك من السرقة؟

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الوكيل الاخباري - يعد الإنترنت جزءا لا يتجزأ من حياتنا، ولا يمكن أن تسبب الانقطاعات في الاتصال إزعاجا فحسب، بل قد تؤدي أيضا إلى أضرار، خاصة لأولئك الذين يجبرون على العمل عن بُعد.

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إذا وجدت أن سرعة الإنترنت لديك ليست ثابتة دائما، وأن تحميل صفحة جديدة يستغرق وقتا أطول من المعتاد، فمن المحتمل أن شخصا ما يستخدم شبكتك.


تحدث بافيل مياسويدوف، مدير شركة "إنتليكتوالني ريزيرف" الروسية، قائلا: "لاستبعاد مثل هذه السرقة، ننصح بتحميل برنامج خاص يتم ربط معظم أجهزة التوجيه الحديثة به، بحسب ما نشر موقع "برايم".


مضيفا: "بعد بدء عمل هذا البرنامج، ستكون جميع الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه مرئية، بالإضافة إلى سجلات الأحداث المرتبطة بها. وببساطة، يمكنك معرفة من ومتى كان متصلا بالإنترنت من خلال شبكتك. تشتمل مجموعة التوصيل دائما على إرشادات للتكوين وإدارة جهاز التوجيه".


وأشار إلى أن الطريقة الأكثر موثوقية وفي نفس الوقت بسيطة للتحقق من شبكتك وحمايتها، هي وضع كلمة مرور قوية للاتصال بشبكة Wi-Fi.

 

سبوتنيك

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